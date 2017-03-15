«Ювентус» повторно победил «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Ответная встреча, состоявшейся во вторник в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол с пенальти на 42-й минуте забил Пауло Дибала. В моменте с назначением 11-метрового красную карточку за игру руками в своей штрафной получил защитник «Порту» Макси Перейра.

Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Порту, также завершилась победой «Ювентуса» — 2:0.

Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.