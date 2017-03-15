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15 марта 2017, 1:08 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Ювентус» повторно победил «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Футболисты туринского «Ювентуса» победили португальский «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующий раунд турнира.

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Ответная встреча, состоявшейся во вторник в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол с пенальти на 42-й минуте забил Пауло Дибала. В моменте с назначением 11-метрового красную карточку за игру руками в своей штрафной получил защитник «Порту» Макси Перейра.

Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Порту, также завершилась победой «Ювентуса» — 2:0.

Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

14.03.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Juventus Stadium
Ювентус 1:0 Порту
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эшпириту Санту Нуну
Голы
42′ Пауло Дибала 21
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
Леонардо Бонуччи 19
Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
60′ Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи 15
12′ 45′ Хуан Куадрадо 16
Марко Пьяца 20
78′ Пауло Дибала 21
Томас Ринкон 28
12 Икер Касильяс
2 Макси Перейра 40′
21 Мигель Лаюн 30′
5 Иван Маркано (к)
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
20 Андре Филипе Андре 36′
29 Франсиску Соарес
22 Данилу Перейра
8 Ясин Брахими 67′
19 Диогу Жота
30 Торрес Муньос Оливер 70′
25 Отавиу
19 Андре Силва 45′
4 Вилли Боли
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
4 Угловые 1
13 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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