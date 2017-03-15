«Ювентус» повторно победил «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт. Футболисты туринского «Ювентуса» победили португальский «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующий раунд турнира.
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Ответная встреча, состоявшейся во вторник в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол с пенальти на 42-й минуте забил Пауло Дибала. В моменте с назначением 11-метрового красную карточку за игру руками в своей штрафной получил защитник «Порту» Макси Перейра.
Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Порту, также завершилась победой «Ювентуса» — 2:0.
Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Эшпириту Санту Нуну
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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