«Лестер» победил «Севилью» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт. Действующий чемпион Англии «Лестер Сити» одержал победу над испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд турнира.
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Ответный матч, прошедший во вторник в Лестере, закончился победой англичан со счетом 2:0. Голы в составе хозяев забили Уэс Морган (27-я минута) и Марк Олбрайтон (54-я). На 74-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Самир Насри, а на 80-й минуте хавбек «Севильи» Стивен Нзонзи не реализовал пенальти.
Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Севилье, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел «Лестер».
Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Главные тренеры
|Крейг Шекспир
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|10
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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