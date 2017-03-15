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15 марта 2017, 0:47 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Лестер» победил «Севилью» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Действующий чемпион Англии «Лестер Сити» одержал победу над испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд турнира.

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Ответный матч, прошедший во вторник в Лестере, закончился победой англичан со счетом 2:0. Голы в составе хозяев забили Уэс Морган (27-я минута) и Марк Олбрайтон (54-я). На 74-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Самир Насри, а на 80-й минуте хавбек «Севильи» Стивен Нзонзи не реализовал пенальти.

Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Севилье, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел «Лестер».

Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

14.03.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала King Power Stadium
Лестер 2:0 Севилья
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Крейг Шекспир Хорхе Сампаоли
Голы
27′ Уэстли Морган (Р. Махрез) 5
54′ Марк Олбрайтон 11
Нереализованные пенальти
15 С. Н`Зонзи 80′
Составы
79′ Каспер Шмейхель 1
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Уэстли Морган (к) 5
Роберт Хут 6
Марк Олбрайтон 11
Дэнни Дринкуотер 4
Уилфред Ндиди 25
74′ Джейми Варди 9
89′ 90′ Рияд Махрез 26
Дэниел Амарти 13
64′ Синдзи Окадзаки 20
Ислам Слимани 19
1 Серхио Рико
21 Николас Пареха
23 Адиль Рами
18 Серхио Эскудеро 84′
10 Самир Насри 18′ 74′
20 Виктор Мачин Перес Витоло 59′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра (к)
15 Стивен Н`Зонзи
24 Габриэль Меркадо 46′
25 Феррейра Филью Мариану
17 Пабло Сарабия 46′
16 Стеван Йоветич
12 Виссам Бен Йеддер 68′
11 Карлос Хоакин Корреа
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
2 Угловые 10
10 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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