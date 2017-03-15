«Лестер» победил «Севилью» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ответный матч, прошедший во вторник в Лестере, закончился победой англичан со счетом 2:0. Голы в составе хозяев забили Уэс Морган (27-я минута) и Марк Олбрайтон (54-я). На 74-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Самир Насри, а на 80-й минуте хавбек «Севильи» Стивен Нзонзи не реализовал пенальти.

Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Севилье, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел «Лестер».

Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.