Касильяс побил рекорд по количеству игр в еврокубках
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Голкипер португальского футбольного клуба «Порту» испанец Икер Касильяс установил рекорд по количеству сыгранных матчей в еврокубках.
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Касильяс во вторник вышел в стартовом составе «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом». Этот матч стал для 35-летнего голкипера 175-м в еврокубках. Прежний рекорд по данному показателю принадлежал знаменитому итальянскому защитнику Паоло Мальдини.
Касильяс в сентябре прошлого года побил рекорд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов, а в октябре установил рекорд по количеству «сухих» игр в турнире.
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Эшпириту Санту Нуну
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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