Касильяс побил рекорд по количеству игр в еврокубках

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Касильяс во вторник вышел в стартовом составе «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом». Этот матч стал для 35-летнего голкипера 175-м в еврокубках. Прежний рекорд по данному показателю принадлежал знаменитому итальянскому защитнику Паоло Мальдини.

Касильяс в сентябре прошлого года побил рекорд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов, а в октябре установил рекорд по количеству «сухих» игр в турнире.