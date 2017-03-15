Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29078215/
15 марта 2017, 2:23 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Касильяс побил рекорд по количеству игр в еврокубках

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Голкипер португальского футбольного клуба «Порту» испанец Икер Касильяс установил рекорд по количеству сыгранных матчей в еврокубках.

Касильяс побил рекорд по количеству игр в еврокубках - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Касильяс во вторник вышел в стартовом составе «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом». Этот матч стал для 35-летнего голкипера 175-м в еврокубках. Прежний рекорд по данному показателю принадлежал знаменитому итальянскому защитнику Паоло Мальдини.

Касильяс в сентябре прошлого года побил рекорд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов, а в октябре установил рекорд по количеству «сухих» игр в турнире.

14.03.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Juventus Stadium
Ювентус 1:0 Порту
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эшпириту Санту Нуну
Голы
42′ Пауло Дибала 21
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
Леонардо Бонуччи 19
Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
60′ Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи 15
12′ 45′ Хуан Куадрадо 16
Марко Пьяца 20
78′ Пауло Дибала 21
Томас Ринкон 28
12 Икер Касильяс
2 Макси Перейра 40′
21 Мигель Лаюн 30′
5 Иван Маркано (к)
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
20 Андре Филипе Андре 36′
29 Франсиску Соарес
22 Данилу Перейра
8 Ясин Брахими 67′
19 Диогу Жота
30 Торрес Муньос Оливер 70′
25 Отавиу
19 Андре Силва 45′
4 Вилли Боли
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
4 Угловые 1
13 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Калифорнийская мечта: неотразимая американская гимнастка Марони

Буллит российского хоккеиста в НХЛ, который станет вечным хитом Youtube