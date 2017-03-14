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14 марта 2017, 22:36 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ювентус» — «Порту»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту».

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между <span class=error>Ювентусом</span> и Порту. Увеличить
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В первой игре туринцы победили 2:0.

«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Бенатиа, Сандро, Маркизио, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Маркано, Лаюн, Фелипе, Данилу, Андре, О. Торрес, Браими, Силва, Тикиньо.

Встреча начнётся в 22:45 мск.

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