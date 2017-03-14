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14 марта 2017, 22:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Объявлены стартовые составы «Лестера» и «Севильи» на ответный матч

Объявлены стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лестер Сити» и «Севильей».

Объявлены стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между <span class=error>Лестер</span> Сити и Севильей. Увеличить
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В первой игре испанцы дома победили со счетом 2:1.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Дринкуотер, Окадзаки, Варди.

«Севилья»: Рико, Рами, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Сарабия, Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер.

Встреча начнётся в 22:45 мск.

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