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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29074206/
14 марта 2017, 16:40 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов

Вслед за ростовским гостеприимством, оказанным болельщикам «МЮ» на прошлой неделе, ответный широкий жест готовит теперь в преддверии ответного матча английский клуб.

Известно, что матч «Манчестер Юнайтед» — ФК «Ростов» в Манчестере точно посетит больше ста болельщиков из Ростова.

«Манчестер Юнайтед», в частности, подготовил путеводители для болельщиков «Ростова». В них болельщики, которые отправятся в Манчестер 16 марта, смогут найти информацию, как добраться из аэропорта до стадиона «Олд Траффорд», что можно и чего нельзя проносить на стадион, о времени работы клубного музея и магазина, а также все то, что зовется обычно «другая полезная информация».

Напомним, 9 марта ростовские болельщики каждому из прибывавших на стадион фанатов «Манчестер Юнайтед» дарили теплые пледы.

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Новости Еврокубков

Матч ЛЕ «Ростова» с «МЮ» в Манчестере посетит более ста ростовских болельщиков — клуб

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» посетит более ста поклонников донского клуба, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.
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13 марта

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