Полузащитник «Байера» Хавец пропустит матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов из-за школьных экзаменов

По информации официального сайта УЕФА, Хавец не полетел в Мадрид из-за школьных экзаменов, которые ему предстоит сдать в ближайшие дни.

В первой встрече между этими командами, которая состоялась в Германии, Кай вышел на поле в стартовом составе и отыграл 56 минут. В той встрече сильнее оказался «Атлетико» (4:2).

Ответная игра пройдет 15 марта в столице Испании.