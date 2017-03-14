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14 марта 2017, 15:55 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Полузащитник «Байера» Хавец пропустит матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов из-за школьных экзаменов

17-летний полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавец не сможет помочь леверкузенскому «Байеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

По информации официального сайта УЕФА, Хавец не полетел в Мадрид из-за школьных экзаменов, которые ему предстоит сдать в ближайшие дни.

В первой встрече между этими командами, которая состоялась в Германии, Кай вышел на поле в стартовом составе и отыграл 56 минут. В той встрече сильнее оказался «Атлетико» (4:2).

Ответная игра пройдет 15 марта в столице Испании.

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