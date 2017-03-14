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14 марта 2017, 15:43 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Матч ЛЕ «Ростова» с «МЮ» в Манчестере посетит более ста ростовских болельщиков — клуб

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» посетит более ста поклонников донского клуба, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.

«Ростов» в первом матче 1/8 финала 9 марта дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере. Ранее «Ростов» на своем официальном сайте сообщил, что один билет на гостевой сектор стадиона «Олд Траффорд» болельщикам донского клуба обойдется в 43 фунта.

«На данный момент еще идет прием заявок, но точно можно говорить о том, что матч в Манчестере посетят 100 болельщиков ростовского клуба», — сказал Бодылевский по телефону.

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