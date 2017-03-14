«Ростов» в первом матче 1/8 финала 9 марта дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере. Ранее «Ростов» на своем официальном сайте сообщил, что один билет на гостевой сектор стадиона «Олд Траффорд» болельщикам донского клуба обойдется в 43 фунта.

«На данный момент еще идет прием заявок, но точно можно говорить о том, что матч в Манчестере посетят 100 болельщиков ростовского клуба», — сказал Бодылевский по телефону.