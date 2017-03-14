«Манчестер Юнайтед» и «Ростов» рассудят литовцы

Главным арбитром встречи назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами — Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром назначен Довидас Сужеделис.

Первый матч, состоявшийся в Ростове-на-Дону, завершился ничьей (1:1). Ответный поединок состоится в Манчестере в четверг. Начало — 23.05 по московскому времени.