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14 марта 2017, 14:18 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» и «Ростов» рассудят литовцы

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» будет работать литовская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами — Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром назначен Довидас Сужеделис.

Первый матч, состоявшийся в Ростове-на-Дону, завершился ничьей (1:1). Ответный поединок состоится в Манчестере в четверг. Начало — 23.05 по московскому времени.

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