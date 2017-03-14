«Манчестер Юнайтед» и «Ростов» рассудят литовцы
На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» будет работать литовская бригада арбитров, сообщает
пресс-служба УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами — Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром назначен Довидас Сужеделис.
Первый матч, состоявшийся в
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