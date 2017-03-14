Француз Бюке рассудит ФК «Краснодар» и «Сельту» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

Встреча «Краснодара» с «Сельтой» пройдет в Краснодаре в четверг. Первый матч этих команд, прошедший 9 марта в Виго, завершился победой испанского коллектива со счетом 2:1.

Помогать Бюке будут лайнсмены Фредерик Кано и Сириль Грингор, а также судьи за линией поля Николя Ренвий и Жером Мигельгорри. Резервным арбитром на матч назначен еще один француз Николя Дано.