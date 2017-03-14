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14 марта 2017, 14:10 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Француз Бюке рассудит ФК «Краснодар» и «Сельту» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке рассудит футболистов «Краснодара» и испанской «Сельты» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча «Краснодара» с «Сельтой» пройдет в Краснодаре в четверг. Первый матч этих команд, прошедший 9 марта в Виго, завершился победой испанского коллектива со счетом 2:1.

Помогать Бюке будут лайнсмены Фредерик Кано и Сириль Грингор, а также судьи за линией поля Николя Ренвий и Жером Мигельгорри. Резервным арбитром на матч назначен еще один француз Николя Дано.

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Участие вратаря ФК «Краснодар» Крицюка в матче с «Сельтой» под вопросом

Участие вратаря ФК «Краснодар» Крицюка в матче с «Сельтой» под вопросом

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участие вратаря футбольного клуба «Краснодар» Станислава Крицюка в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» под вопросом. Об этом на пресс- конференции после победы над «Локомотивом» в чемпионате России сообщил главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.
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