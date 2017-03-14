Француз Бюке рассудит ФК «Краснодар» и «Сельту» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке рассудит футболистов «Краснодара» и испанской «Сельты» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча «Краснодара» с «Сельтой» пройдет в Краснодаре в четверг. Первый матч этих команд, прошедший 9 марта в Виго, завершился победой испанского коллектива со счетом 2:1.
Помогать Бюке будут лайнсмены Фредерик Кано и Сириль Грингор, а также судьи за линией поля Николя Ренвий и Жером Мигельгорри. Резервным арбитром на матч назначен еще один француз Николя Дано.
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