Ультрас «Ромы» будут бойкотировать матч с «Лионом»

Поклонники римского клуба из объединения Curva Sud Roma причиной назвали тот факт, что перед ними ставят слишком жёсткие условия.



«В Риме есть барьеры, штрафы за изменение мест, биометрические сканеры, тройной кордон, осмотр обуви. Мы не можем петь традиционные песни, не можем использовать дымовые шашки или ракеты. Сейчас стадион в Риме не является подходящим местом для нашей огромной страсти», — говорится в заявлении ультрас римской команды.



В первой встрече «Лион» одержал победу со счётом 4:2.