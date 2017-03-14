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14 марта 2017, 11:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«ПСЖ» представил в УЕФА жалобу из восьми пунктов в связи с игрой с «Барселоной»

Руководство «ПСЖ» представило в УЕФА официальную жалобу из восьми пунктов по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Marca.

Руководство <span class=error>ПСЖ</span> представило в <span class=error>УЕФА</span> официальную жалобу из восьми пунктов по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной сообщает Marca. Увеличить
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© AFP 2017

Жалоба французского клуба касается действий главного арбитра этой встречи Дениза Айтекина. Испанский гранд в первом матче пропустил четыре мяча, а во втором выиграл со счётом 6:1 и вышел в четвертьфинал. Парижане считают, что Айтекин в немалой степени повлиял на окончательный счёт игры.

В частности французы указали на следующие моменты.

1. В «ПСЖ» считают, что судья не назначил пенальти в ворота соперника за игру рукой защитника Хавьера Маскерано.

2. В «ПСЖ» полагают, что Пике по ходу матча должна была быть показана вторая жёлтая карточка за фол против Кавани.

3. В «ПСЖ» считают, что судья не должен был назначать пенальти в ворота французской команды после борьбы между нападающим «Барселоны» Неймаром и защитником Менье.

4. При счёте 3:1 Неймар ударил сзади по ногам защитника противника Маркиньоса. Айтекин в этом эпизоде наказал Неймара жёлтой карточкой, а в «ПСЖ» считают, что там должно было быть удаление.

5. В «ПСЖ» отмечают, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес пошёл на симуляцию в борьбе с полузащитником Верратти, упав на газон в штрафной площадке гостей. Судья в том эпизоде показал Суаресу жёлтую карточку.

6. В «ПСЖ» считают, что судья на 78-й минуте должен был назначить пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой со стороны защитника Херарда Пике.

7. Парижане отмечают, что защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано нарушил правила в своей штрафной площадке в борьбе с полузащитником Анхелем Ди Марией. После матча сам Маскерано признал, что сфолил на своём партнёре по сборной Аргентины.

8. В «ПСЖ» уверены, что судья ошибся, назначив пенальти за фол против Суареса, которого, как отмечается, на самом деле не было.

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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