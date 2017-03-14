«ПСЖ» представил в УЕФА жалобу из восьми пунктов в связи с игрой с «Барселоной»

Жалоба французского клуба касается действий главного арбитра этой встречи Дениза Айтекина. Испанский гранд в первом матче пропустил четыре мяча, а во втором выиграл со счётом 6:1 и вышел в четвертьфинал. Парижане считают, что Айтекин в немалой степени повлиял на окончательный счёт игры.



В частности французы указали на следующие моменты.



1. В «ПСЖ» считают, что судья не назначил пенальти в ворота соперника за игру рукой защитника Хавьера Маскерано.



2. В «ПСЖ» полагают, что Пике по ходу матча должна была быть показана вторая жёлтая карточка за фол против Кавани.



3. В «ПСЖ» считают, что судья не должен был назначать пенальти в ворота французской команды после борьбы между нападающим «Барселоны» Неймаром и защитником Менье.



4. При счёте 3:1 Неймар ударил сзади по ногам защитника противника Маркиньоса. Айтекин в этом эпизоде наказал Неймара жёлтой карточкой, а в «ПСЖ» считают, что там должно было быть удаление.



5. В «ПСЖ» отмечают, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес пошёл на симуляцию в борьбе с полузащитником Верратти, упав на газон в штрафной площадке гостей. Судья в том эпизоде показал Суаресу жёлтую карточку.



6. В «ПСЖ» считают, что судья на 78-й минуте должен был назначить пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой со стороны защитника Херарда Пике.



7. Парижане отмечают, что защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано нарушил правила в своей штрафной площадке в борьбе с полузащитником Анхелем Ди Марией. После матча сам Маскерано признал, что сфолил на своём партнёре по сборной Аргентины.



8. В «ПСЖ» уверены, что судья ошибся, назначив пенальти за фол против Суареса, которого, как отмечается, на самом деле не было.