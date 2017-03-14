Сказка «Лестера». Новое прочтение

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ШЕКСПИР ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ

Пламя, вспыхнувшее в Англии после отставки Клаудио Раньери, постепенно затухает. Итальянец занял заслуженное место в небогатой истории «Лестера», но клубу нужно думать о будущем. Как показывают последние результаты, решение руководства было верным — в двух матчах без Раньери «лисы» выиграли (в том числе у «Ливерпуля») и отпрыгнули от зоны вылета на более или менее безопасное расстояние.

Две победы позволили бывшему помощнику Раньери Крэйгу Шекспиру утвердиться в должности главного тренера «Лестера» — на днях клуб подписал с англичанином контракт до конца сезона. В сети встретили это назначение по-разному — кто-то даже изобразил Шекспира со змеиными глазами и языком (в Англии змея — синоним предательства).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.03.2017, 22:45 -:- Лестер Севилья

К игрокам тоже есть вопросы — слишком уж резким выглядит рывок команды, не забившей в чемпионате ни одного мяча в 2017 году до ухода Раньери. Тем не менее большинство все равно будет поддерживать «Лестер» в матче с «Севильей», ведь сказки любят все. Наивно рассчитывать на то, что «лисы» выиграют Лигу чемпионов, но выход в четвертьфинал тоже будет подвигом.

У испанского клуба свои задачи — «Севилья», как и «Лестер», никогда не попадала в четвертьфинал Лиги чемпионов, хотя в 1958-м играла на этой стадии в Кубке чемпионов. В субботу Хорхе Сампаоли дал отдохнуть многим лидерам, вследствие чего «Севилья» потеряла очки в матче с «Леганесом». Но «Лестер» на прошлой неделе вообще не играл, так что у «лис» есть небольшое преимущество. А главное — они бесстрашны (это, к слову, девиз клуба): форвард «Лестера» Варди сказал, что англичане все еще находятся в игре и не подавлены результатом первой встречи. Настрой серьезный, так что Варди вполне может забить — Winline оценивает его гол в любое время матча коэффициентом 2.81.

НЕВЫПОЛНИМАЯ МИССИЯ ДЛЯ «ПОРТУ»

В сентябре 2015 года «Ювентус» в добавленное время упустил домашнюю победу над «Фрозиноне». С тех пор туринцы не теряют очков на своем поле на протяжении 31 матча серии А. Прошло полтора года, «Фрозиноне» давно вылетел из элиты, а «Юве» все еще неприступен в родных стенах.

Предыдущий абзац — как страшилка для «Порту». «Драконы» в первом матче проиграли итальянскому клубу со счетом 0:2, и теперь им нужно победить «Ювентус» в гостях с разностью в два мяча. А это почти невероятно: Winline предлагает коэффициент 32.0 на победу португальцев со счетом 2:0. Туринцы и так уступают дома по большим праздникам (для соперников), а столь крупное поражение в последний раз им наносила всесокрушающая «Бавария» в апреле 2013-го. В итоге мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.03.2017, 22:45 -:- Ювентус Порту

Недавно полузащитник «Баварии» Видаль назвал свой бывший клуб «Ювентус» претендентом на триумф в главном клубном турнире Европы. «Меня впечатлила игра туринцев в Порту, — отметил чилиец. — Они показали, что достойны финала Лиги чемпионов». Пока говорить об этом рано, хотя намерения итальянцев известны — «Ювентус» чуть ли не в каждом туре чемпионата увеличивает отрыв от конкурентов, но внутренними титулами гегемон уже пресытился.

Несмотря на предсказуемый исход противостояния, Массимилиано Аллегри не собирается выпускать дубль в сегодняшнем матче. Победа «Ювентуса» важна в том числе и для всей Италии, ведь серия А не так уж сильно отстает от английской премьер-лиги в таблице коэффициентов УЕФА. Нам с вами тоже нужно болеть за итальянцев, потому что «Порту» остался единственным португальским клубом в Европе, а вылет «драконов» окончательно закрепит Россию на шестом месте рейтинга.

ЮВЕНТУС — ПОРТУ

«Ювентус» — «Порту». Ориентировочные составы. Фото «СЭ». Спорт-Экспресс

Сегодня. Турин. Стадион «Ювентус». 22.45 (Матч ТВ — 22.40).

Коэффициент: П1 1.67 — Н 3.84 — П2 5.57.

ПОТЕРИ: Стураро (травм.), Кьеллини, Маркизио (оба — под вопросом) — Алекс Теллес (дискв.).

Судья: Хацеган (Румыния).

Первый матч — 2:0.

ЛЕСТЕР — СЕВИЛЬЯ

«Лестер» — «Севилья». Ориентировочные составы. Фото «СЭ». Спорт-Экспресс

Сегодня. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 22.45 (Матч! Футбол 2 — 22.30).

Коэффициент: П1 3.32 — Н 3.65 — П2 2.15.

ПОТЕРИ: Ваге (под вопросом) — Лассо, Тремулинас (оба — травм.).

Судья: Орсато (Италия).

Первый матч — 1:2.

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

Александр ШИРКО, бывший нападающий «Спартака» и сборной России.

ЛЕСТЕР — СЕВИЛЬЯ — 2:0.

— Смена главного тренера нередко приводит к встряске, в случае с «Лестером» так, собственно, и произошло — команда выиграла два матча подряд. Рискну поставить на то, что англичане пройдут дальше.

ЮВЕНТУС — ПОРТУ — 1:0.

— В этой паре все ясно после матча в Португалии. «Ювентус» без каких-либо проблем выйдет в ¼ финала, правда, много он в этот раз не забьет — все-таки, как прагматичная команда, отталкивается прежде всего от имеющегося результата.

ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТА

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола.

ЛЕСТЕР — СЕВИЛЬЯ — 1:2.

— После истории с увольнением Раньери игроки «Лестера» заслуживают вылета из Лиги чемпионов с треском. Они могут сколько угодно обыгрывать «Халл» или разобранный «Ливерпуль», однако «Севилья», «отвозившая» англичан в первом матче и чудом не победившая с крупным счетом, должна брать свое.

ЮВЕНТУС — ПОРТУ — 2:1.

— Туринцев очень хорошо и объективно судят в чемпионате Италии, в Лиге чемпионов же такой милосердной работы арбитров наверняка не будет. Однако в данной паре этот фактор на общий итог не повлияет — «Ювентус» уже прошел дальше.