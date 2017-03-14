Четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Турине и Лестере

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В другой паре «Лестер», успевший поменять после первого матча тренера, попытается отыграться в серии с испанской «Севильей», уступив в гостях — 1:2. «Севилья» в случае выхода в четвертьфинал станет уже третьим испанским клубом, достигшим этой стадии, — после «Реала» и «Барселоны». Кроме того, в среду большие шансы выйти в четвертьфинал имеет мадридский «Атлетико».

«Порту» в домашнем матче уступил флагману итальянского футбола «Ювентусу» со счетом 0:2, что оставляет португальскому клубу минимальные шансы на продолжение борьбы. «Порту» является последним представителем Португалии в нынешнем еврокубковом сезоне, и в случае неудачи Россия гарантированно сохранит за собой итоговое шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оставив Португалию на седьмой строчке. А в сезоне-2017/18 в еврокубках выступят уже шесть российских клубов, из которых три — в Лиге чемпионов.

Ни одного домашнего поражения в сезоне

«Ювентус» традиционно славится своей надежной игрой в обороне и крайне редко пропускает более одного мяча за игру. К тому же «Ювентус» очень удачно выступает на своем поле, где подопечные Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне выиграли все матчи чемпионата Италии. Хотя в Лиге чемпионов туринцы дважды на своем поле сыграли вничью — с испанской «Севильей» (0:0) и французским «Лионом» (1:1), однако ничья в предстоящем матче с «Порту» туринцев вполне устроит.

«Порту» уже имеет опыт побед в Италии — клуб начинал путь в Лиге чемпионов с квалификации, где в ответном гостевом матче с итальянской «Ромой» выиграл со счетом 3:0 (в Португалии команды сыграли вничью — 1:1).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.03.2017, 22:45 -:- Ювентус Порту

«Рома» является главным преследователем «Ювентуса» в чемпионате Италии, где туринский клуб лидирует с отрывом в восемь очков. В пятницу «Ювентус» одержал очередную домашнюю победу — над «Миланом» (2:1), забив решающий мяч на седьмой добавленной минуте. «Порту» же ведет борьбу за чемпионский титул с «Бенфикой», разгромив в последнем матче в гостях «Ароку» — 4:0. Дважды отличился новичок команды бразилец Соарес, который пополнил «Порту» в январе и уже забил девять голов в шести матчах чемпионата страны.

Наставник «Порту» Нуну, в свое время защищавший ворота московского «Динамо», накануне встречи в Турине напомнил о разгроме «Ромы» на Олимпийском стадионе итальянской столицы. «Будет тяжело, но ничего невозможного нет», — заявил Нуну. Против его клуба играет и статистика — все 36 раз в еврокубках «Ювентус» проходил в следующую стадию, победив в первом домашнем матче.

Цитата Матч пройдет на стадионе «Ювентус» в Турине, начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Овидиу Хэцеган из Румынии. Дисквалифицирован защитник «Порту» Алекс Теллес.

Шекспир начал побеждать

«Лестер» в целом достойно выступил в Севилье, уступив со счетом 1:2 и сохранив неплохие шансы на ответную встречу. Однако после поражения в Испании был уволен со своего поста итальянский тренер Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне сенсационно привел «Лестер» к титулу чемпиона Англии. «Лестер» неудачно выступает в нынешнем турнире премьер-лиги, где борется за выживание, а Раньери заменили на его помощника Крэйга Шекспира. Под его руководством «Лестер» одержал две домашние победы над «Ливерпулем» и «Халлом» с одинаковым счетом 3:1, выбравшись из зоны вылета.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.03.2017, 22:45 -:- Лестер Севилья

Счета 3:1 «Лестеру» хватит, чтобы пройти «Севилью», однако испанский клуб выглядит фаворитом. На своем поле андалусийцы заслуживали большего, чем победа с минимальным счетом, но в концовке встречи пропустили необязательный гол от Джейми Варди — лидер атак «Лестера» забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

«Севилья» под руководством аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли в нынешней Лиге чемпионов в гостях еще не пропускала, добившись важных ничьих с «Ювентусом» и «Лионом». В чемпионате Испании «Севилья» идет на третьем месте, на пять очков отставая от лидирующего «Реала», однако в субботу команда Сампаоли потеряла два очка в домашнем матче с аутсайдером «Леганесом» (1:1). Мяч у хозяев забил черногорский форвард Стефан Йоветич.

Цитата Матч «Лестер» — «Севилья» пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Даниэле Орзато из Италии.

В ¼ финала Лиги чемпионов уже пробились по два клуба из Испании («Реал» и «Барселона») и Германии («Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда). Еще два четвертьфиналиста определятся в среду, когда сыграют испанский «Атлетико» и «Байер» из Германии (первый матч — 3:2), а также «Монако», представляющий Францию, и английский «Манчестер Сити» (3:5). Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.