Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29063959/
13 марта 2017, 22:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Участие вратаря ФК «Краснодар» Крицюка в матче с «Сельтой» под вопросом

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участие вратаря футбольного клуба «Краснодар» Станислава Крицюка в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» под вопросом. Об этом на пресс- конференции после победы над «Локомотивом» в чемпионате России сообщил главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.

Крицюк пропустил гостевой матч 19-го тура российского чемпионата с «Локомотивом» (2:1).

«У Крицюка травма. Посмотрим, сможет ли он сыграть», — рассказал тренер.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на стадионе российского клуба. В Испании победу одержали хозяева — 2:1.

Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Мутко: система фиксации взятия ворот вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне

"Краснодар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России

Макларен заявил, что не горит желанием проводить новые допинговые расследования