Участие вратаря ФК «Краснодар» Крицюка в матче с «Сельтой» под вопросом
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участие вратаря футбольного клуба «Краснодар» Станислава Крицюка в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» под вопросом. Об этом на пресс- конференции после победы над «Локомотивом» в чемпионате России сообщил главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.
Крицюк пропустил гостевой матч 19-го тура российского чемпионата с «Локомотивом» (2:1).
«У Крицюка травма. Посмотрим, сможет ли он сыграть», — рассказал тренер.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на стадионе российского клуба. В Испании победу одержали хозяева — 2:1.
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