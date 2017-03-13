Эррера и Корона вернулись в строй и готовы помочь «Порту» в матче с «Ювентусом»
Мексиканские футболисты «Порту» Эктор Эррера и Хесус Корона вернулись в строй и готовы сыграть в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (14 марта), информирует официальный сайт УЕФА.
Эррера повредил стопу в первом матче противостояния, футболисту наложили 17 швов. Корона же испытывал проблемы с голеностопом.
В первом матче «Порту» на своём поле проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2.
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