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13 марта 2017, 21:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Эррера и Корона вернулись в строй и готовы помочь «Порту» в матче с «Ювентусом»

Мексиканские футболисты «Порту» Эктор Эррера и Хесус Корона вернулись в строй и готовы сыграть в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (14 марта), информирует официальный сайт УЕФА.

Эррера повредил стопу в первом матче противостояния, футболисту наложили 17 швов. Корона же испытывал проблемы с голеностопом.

В первом матче «Порту» на своём поле проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2.

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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, получивший мышечную травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1), должен помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (14 марта), информирует официальный сайт УЕФА.
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