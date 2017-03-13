Мата: На мой взгляд, 1:1 в Ростове — неплохой результат
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1). Ответная встреча пройдёт 16 марта.
«1:1 в Ростове — это неплохой результат, на мой взгляд, учитывая все обстоятельства: долгую поездку, сложного соперника и газон. Наша цель в ближайший четверг — выйти в четвертьфинал Лиги Европы, на этот раз нам поможет поддержка болельщиков на «Олд Траффод». Перед возобновлением АПЛ нужно добиться хорошего результата в матче с «Ростовом», — цитирует Мату официальный сайт «МЮ».
|9.03.2017 21:00
|Зрители 14223
|плей-офф: 1/8 финала
|Олимп-2
|Ростов
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|Боковой судья
|Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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