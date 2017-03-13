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13 марта 2017, 19:35 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мата: На мой взгляд, 1:1 в Ростове — неплохой результат

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1). Ответная встреча пройдёт 16 марта.

«1:1 в Ростове — это неплохой результат, на мой взгляд, учитывая все обстоятельства: долгую поездку, сложного соперника и газон. Наша цель в ближайший четверг — выйти в четвертьфинал Лиги Европы, на этот раз нам поможет поддержка болельщиков на «Олд Траффод». Перед возобновлением АПЛ нужно добиться хорошего результата в матче с «Ростовом», — цитирует Мату официальный сайт «МЮ».

9.03.2017 21:00 Зрители 14223 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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