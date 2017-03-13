«1:1 в Ростове — это неплохой результат, на мой взгляд, учитывая все обстоятельства: долгую поездку, сложного соперника и газон. Наша цель в ближайший четверг — выйти в четвертьфинал Лиги Европы, на этот раз нам поможет поддержка болельщиков на «Олд Траффод». Перед возобновлением АПЛ нужно добиться хорошего результата в матче с «Ростовом», — цитирует Мату официальный сайт «МЮ».