Болельщики «Ростова» могут купить билет на матч с «Манчестер Юнайтед» за 43 фунта стерлингов

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По текущему курсу эта сумма равна 3079 рублям. Напомним, что игра пройдет в Англии 16 марта на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи — в 23.05 по московскому времени.