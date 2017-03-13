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13 марта 2017, 18:28 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Болельщики «Ростова» могут купить билет на матч с «Манчестер Юнайтед» за 43 фунта стерлингов

Болельщики «Ростова» могут купить билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между ростовчанами и «Манчестер Юнайтед» за 43 фунта стерлингов, информирует пресс-служба российского клуба.

Болельщики Ростова могут купить билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между ростовчанами и Манчестер Юнайтед за 43 фунта стерлингов информирует <nobr>пресс-служба</nobr> российского клуба. Увеличить
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По текущему курсу эта сумма равна 3079 рублям. Напомним, что игра пройдет в Англии 16 марта на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи — в 23.05 по московскому времени.

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