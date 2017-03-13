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13 марта 2017, 17:59 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Карасев рассудит «Атлетико» и «Байер»

Россиянин Сергей Карасев обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер», информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде 15 марта.

Россиянин Сергей <span class=error>Карасев</span> обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов <span class=error>Атлетико</span> — <span class=error>Байер</span> информирует официальный сайт <span class=error>УЕФА</span>. Встреча пройдет в Мадриде 15 марта. Увеличить
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Лайнсменами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервный арбитр — Игорь Демешко, дополнительные судьи — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:2.

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