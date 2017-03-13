Карасев рассудит «Атлетико» и «Байер»
Россиянин Сергей Карасев обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер», информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде 15 марта.
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Лайнсменами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервный арбитр — Игорь Демешко, дополнительные судьи — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:2.
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