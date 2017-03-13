В первой встрече «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.



«Главное, чтобы “Ювентус” прошёл дальше, ведь у нас хорошее преимущество, но надеюсь, мы не проиграем матч, Касильяс станет главной звездой, а “Ювентус Стэдиум” окажет ему тёплый приём», — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.



39-летний Буффон (102) и 35-летний Касильяс (163) входят в число футболистов, которые провели сто и больше матчей в Лиге чемпионов. Испанец лидирует и в общем зачёте. При этом Касильяс и Буффон провели одинаковое число игр за свои сборные — 167.