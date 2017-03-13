УЕФА не будет наказывать Айтекина за работу в матче «Барселона» — ПСЖ
Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1) Дениз Айтекин будет и дальше обслуживать матчи самого престижного европейского клубного турнира.
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Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник в УЕФА.
В прессе отмечалось, что в УЕФА недовольны работой 38-летнего немецкого рефери и отстранят его от обслуживания матчей ЛЧ. В то же время в Немецком футбольном союзе Айтекина поддержали.
«После каждой игры в УЕФА анализируют работу судейской бригады, чтобы решить, какие матчи в будущем она будет обслуживать. Также обсуждается вопрос, стоит ли наказывать рефери, если в этом есть необходимость. Для нас же матч между “Барселоной” и “ПСЖ” закончился с финальным свистком, ничего более», — сказал источник.
Отметим, что петиция о переигровке матча «Барселона» — «ПСЖ» собрала 95 тыс. подписей.
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