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Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник в УЕФА.

В прессе отмечалось, что в УЕФА недовольны работой 38-летнего немецкого рефери и отстранят его от обслуживания матчей ЛЧ. В то же время в Немецком футбольном союзе Айтекина поддержали.



«После каждой игры в УЕФА анализируют работу судейской бригады, чтобы решить, какие матчи в будущем она будет обслуживать. Также обсуждается вопрос, стоит ли наказывать рефери, если в этом есть необходимость. Для нас же матч между “Барселоной” и “ПСЖ” закончился с финальным свистком, ничего более», — сказал источник.



Отметим, что петиция о переигровке матча «Барселона» — «ПСЖ» собрала 95 тыс. подписей.