Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29055988/
13 марта 2017, 12:07 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УЕФА не будет наказывать Айтекина за работу в матче «Барселона» — ПСЖ

Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1) Дениз Айтекин будет и дальше обслуживать матчи самого престижного европейского клубного турнира.

Суарес спорит с главным арбитром матча Денизом Айтекином. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник в УЕФА.

В прессе отмечалось, что в УЕФА недовольны работой 38-летнего немецкого рефери и отстранят его от обслуживания матчей ЛЧ. В то же время в Немецком футбольном союзе Айтекина поддержали.

«После каждой игры в УЕФА анализируют работу судейской бригады, чтобы решить, какие матчи в будущем она будет обслуживать. Также обсуждается вопрос, стоит ли наказывать рефери, если в этом есть необходимость. Для нас же матч между “Барселоной” и “ПСЖ” закончился с финальным свистком, ничего более», — сказал источник.

Отметим, что петиция о переигровке матча «Барселона» — «ПСЖ» собрала 95 тыс. подписей.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»