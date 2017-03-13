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13 марта 2017, 9:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

РФС изучает возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщил президент РФС Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 13 марта. /ТАСС/.</em> Российский футбольный союз (<span class=error>РФС</span>) изучает возможность подачи заявки на проведение финала <span class=error>еврокубка</span> в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщил президент <span class=error>РФС</span> Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 6 июня 2017 года. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года. Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейский клуб хочет принять на своем новом стадионе Суперкубок УЕФА и уже обозначил свой интерес УЕФА.

«Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем», — сказал Мутко.

Предварительный интерес в проведении финалов выразили 15 ассоциаций. На каждый финал ассоциация может подать одну заявку.

Россия дважды принимала финалы еврокубков, и оба раза встречи проходили на московском стадионе «Лужники» — Кубка УЕФА сезона-1998/99 между итальянской «Пармой» и французским «Марселем» (3:0) и Лиги чемпионов сезона-2007/08 между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 в серии пенальти).
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