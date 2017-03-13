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13 марта 2017, 10:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналдо: Получил удовольствие от незабываемого камбэка «Барселоны»

Экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо поделился мнением о победе «Барселоны» со счётом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

В первой игре каталонская команда проиграла в Париже со счётом 0:4, но в итоге вышла в ¼ финала турнира. Общий счёт противостояния — 6:5 в пользу сине-гранатовых.

«Я смотрел матч и наслаждался им. Все футбольные болельщики получили удовольствие, это был незабываемый камбэк», — сказал Роналдо.

«Барселона» стала первой в футбольной истории командой, которая прошла в следующий раунд плей-офф Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:4 в первом матче.

Работа судей в ответном матче между «Барселоной» и «ПСЖ» вызвала недовольство многих болельщиков.

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