Роналдо: Получил удовольствие от незабываемого камбэка «Барселоны»

В первой игре каталонская команда проиграла в Париже со счётом 0:4, но в итоге вышла в ¼ финала турнира. Общий счёт противостояния — 6:5 в пользу сине-гранатовых.



«Я смотрел матч и наслаждался им. Все футбольные болельщики получили удовольствие, это был незабываемый камбэк», — сказал Роналдо.



«Барселона» стала первой в футбольной истории командой, которая прошла в следующий раунд плей-офф Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:4 в первом матче.



Работа судей в ответном матче между «Барселоной» и «ПСЖ» вызвала недовольство многих болельщиков.