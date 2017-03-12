Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29050517/
12 марта 2017, 22:27 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Джанаев точно не поможет «Ростову» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ростова» Иван Данияльнц рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана Джанаева.

Главный тренер Ростова Иван Данияльнц рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана <span class=error>Джанаева</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере. Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Пока ему не хватает уверенности в себе. Как только Сослан обретет ее, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован».

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Теплый прием: Болельщики «Манчестер Юнайтед» в восторге от поездки в Ростов-на-Дону

Теплый прием: Болельщики «Манчестер Юнайтед» в восторге от поездки в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» исключительно положительно отзываются о поездке в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1). Многие из них ожидали, что их атакуют российские футбольные хулиганы, но вместо этого англичане были встречены максимально гостеприимно.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»