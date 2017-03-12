Джанаев точно не поможет «Ростову» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

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«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере. Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Пока ему не хватает уверенности в себе. Как только Сослан обретет ее, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован».

