«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «ПСЖ» со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.



Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьёзно навредили «ПСЖ». По мнению автора, «немецкий рефери Дениз Айтекин дал «Барселоне» преимущество своими спорными решениями», из-за чего команда и пробилась в следующий раунд. Петицию уже подписали более 95 тыс. человек, её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.



Ранее сообщалось, что в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны и он уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне.