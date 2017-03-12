Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29049046/
12 марта 2017, 17:47 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Петиция о переигровке матча «Барселона» — ПСЖ собрала 95 тыс. подписей

На сайте Change.org появилась петиция о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Суарес спорит с главным арбитром матча Денизом Айтекином. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «ПСЖ» со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.

Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьёзно навредили «ПСЖ». По мнению автора, «немецкий рефери Дениз Айтекин дал «Барселоне» преимущество своими спорными решениями», из-за чего команда и пробилась в следующий раунд. Петицию уже подписали более 95 тыс. человек, её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.

Ранее сообщалось, что в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны и он уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Саркози поругался с фанатами «Барселоны» во время ответного матча с ПСЖ

Саркози поругался с фанатами «Барселоны» во время ответного матча с ПСЖ

Бывший президент Франции Николя Саркози поругался с фанатами каталонской «Барселоны» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским «Пари Сен-Жермен» (6:1). Об этом сообщает Catalunya Radio.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»