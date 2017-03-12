Петиция о переигровке матча «Барселона» — ПСЖ собрала 95 тыс. подписей
На сайте Change.org появилась петиция о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
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«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «ПСЖ» со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.
Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки
Ранее сообщалось, что в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны и он уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне.
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