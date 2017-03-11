Саркози поругался с фанатами «Барселоны» во время ответного матча с ПСЖ
Бывший президент Франции Николя Саркози поругался с фанатами каталонской «Барселоны» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским «Пари Сен-Жермен» (6:1). Об этом сообщает Catalunya Radio.
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Саркози, поддерживавший ПСЖ в этой встрече, начал скандировать «Hala Madrid» (слова поддержки в адрес главного соперника «Барселоны» — мадридского «Реала») после гола нападающего парижан Эдинсона Кавани. Услышавшие слова бывшего президента Франции, болельщики хозяев поля пришли в ярость. Охрана увела Саркози с его места.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ прошла 9 марта в Испании и завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В первом матче парижане на своем поле разгромили соперника со счетом 4:0. Таким образом, каталонский клуб впервые в истории турнира сумел отыграть разницу в четыре мяча.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
|Энрике Луис
|Эмери Унаи
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|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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