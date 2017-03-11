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11 марта 2017, 21:04 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Саркози поругался с фанатами «Барселоны» во время ответного матча с ПСЖ

Бывший президент Франции Николя Саркози поругался с фанатами каталонской «Барселоны» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским «Пари Сен-Жермен» (6:1). Об этом сообщает Catalunya Radio.

Бывший президент Франции <span class=error>Николя</span> <span class=error>Саркози</span> поругался с фанатами каталонской Барселоны во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> (6:1). <span class=error>Саркози</span> поддерживавший <span class=error>ПСЖ</span> в этой встрече начал скандировать <span class=error>Hala</span> Madrid после гола нападающего парижан <span class=error>Эдинсона</span> <span class=error>Кавани</span>. Увеличить
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Саркози, поддерживавший ПСЖ в этой встрече, начал скандировать «Hala Madrid» (слова поддержки в адрес главного соперника «Барселоны» — мадридского «Реала») после гола нападающего парижан Эдинсона Кавани. Услышавшие слова бывшего президента Франции, болельщики хозяев поля пришли в ярость. Охрана увела Саркози с его места.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ прошла 9 марта в Испании и завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В первом матче парижане на своем поле разгромили соперника со счетом 4:0. Таким образом, каталонский клуб впервые в истории турнира сумел отыграть разницу в четыре мяча.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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