Шекспир может быть утверждён главным тренером «Лестера» перед игрой с «Севильей»
Ожидается, что исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» Крэйг Шекспир избавится от приставки «и.о.» во вторник перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей», сообщает Sky Sports.
53-летний специалист будет руководить «Лестером» до конца сезона-2016/17.
Шекспир принял команду после отставки Клаудио Раньери. Под его руководством «Лестер» одержал две победы подряд, с одинаковым счётом (3:1) обыграв «Ливерпуль» и «Халл Сити».
В первой встрече «Лестер» на выезде уступил «Севилье» со счётом 1:2.
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