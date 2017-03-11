Шекспир может быть утверждён главным тренером «Лестера» перед игрой с «Севильей»

53-летний специалист будет руководить «Лестером» до конца сезона-2016/17.



Шекспир принял команду после отставки Клаудио Раньери. Под его руководством «Лестер» одержал две победы подряд, с одинаковым счётом (3:1) обыграв «Ливерпуль» и «Халл Сити».



В первой встрече «Лестер» на выезде уступил «Севилье» со счётом 1:2.