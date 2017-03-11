Теплый прием: Болельщики «Манчестер Юнайтед» в восторге от поездки в Ростов-на-Дону
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» исключительно положительно отзываются о поездке в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1). Многие из них ожидали, что их атакуют российские футбольные хулиганы, но вместо этого англичане были встречены максимально гостеприимно.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Болельщики “Юнайтед”, преодолевшие большой путь на эту игру были благодарны за то уважение, с которым их встретили ростовские фанаты», — говорится в материале на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».
Английская сторона особо отметила акцию гостеприимства Gentlefan, в рамках которой фанаты «Ростова» раздавали теплые пледы болельщикам «Юнайтед».
Также в
«В Ростове мы чувствовали себя звездами».
Болельщик «Юнайтед» Мэтт Патлэнд проделал сложный путь в
«Жеребьевку этой стадии я встретил со смешанными чувствами. Здорово отправиться за командой в новое место, но было много беспокойств — и по поводу того, как туда добираться, и по поводу перспектив команды — “Ростов” действительно сильный соперник. И, конечно, после прочтения прессы были определенные опасения за собственную безопасность», — поделился Мэтт ожиданиями от выезда.
На деле оказалось, что беспокоиться было не о чем. «Куда бы мы ни направлялись в Ростове — будь то бары или рестораны — нас везде очень тепло приветствовали. А когда мы прибыли на стадион, там нас ждала целая акция гостеприимства — каждый из нас получил по теплому пледу, что по такой погоде было весьма актуально», — поведал Мэтт
«В перерыве матча болельщики “Ростова” подходили к нашему сектору, просили сфотографироваться или просто пожать руки. Мы чувствовали себя настоящими звездами, ничего подобного я в жизни не видел. Определенно это был один из лучших европейских выездов в моей жизни», — сказал Мэтт в заключение.
Другой болельщик «Юнайтед», посетивший
«Встретим “Ростов” так же гостеприимно».
Опасения англичан можно понять. Они до сих пор под впечатлением июньских сцен из порта Марселя, после чего тема футбольных хулиганов из России не дает покоя английской прессе. «К месту» пришелся и резонансный фильм BBC о российских фанатах, где в частности, подробно рассказано об одной из группировок, поддерживающей как раз «Ростов».
Теплый прием в
«Все было отлично: начиная с нашего прилета, болельщики проявили себя только с положительной стороны. Как и игроки, с которыми мы боролись за каждый мяч. Теперь встретим так же положительно», — подвел итог исторического для
Ответный матч пройдет в Манчестере 16 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter