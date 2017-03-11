Теплый прием: Болельщики «Манчестер Юнайтед» в восторге от поездки в Ростов-на-Дону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Болельщики “Юнайтед”, преодолевшие большой путь на эту игру были благодарны за то уважение, с которым их встретили ростовские фанаты», — говорится в материале на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Английская сторона особо отметила акцию гостеприимства Gentlefan, в рамках которой фанаты «Ростова» раздавали теплые пледы болельщикам «Юнайтед».

Также в Ростове-на-Дону в день матча функционировал круглосуточный англоязычный центр поддержки болельщиков. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, мог подать заявление на получение юридической консультации по любому вопросу.

«В Ростове мы чувствовали себя звездами».

Болельщик «Юнайтед» Мэтт Патлэнд проделал сложный путь в Ростов-на-Дону, куда он добирался через Стамбул и Краснодар, передвигаясь при этом на самолете, поезде и автомобиле. Поездка получилась незабываемой.

«Жеребьевку этой стадии я встретил со смешанными чувствами. Здорово отправиться за командой в новое место, но было много беспокойств — и по поводу того, как туда добираться, и по поводу перспектив команды — “Ростов” действительно сильный соперник. И, конечно, после прочтения прессы были определенные опасения за собственную безопасность», — поделился Мэтт ожиданиями от выезда.

На деле оказалось, что беспокоиться было не о чем. «Куда бы мы ни направлялись в Ростове — будь то бары или рестораны — нас везде очень тепло приветствовали. А когда мы прибыли на стадион, там нас ждала целая акция гостеприимства — каждый из нас получил по теплому пледу, что по такой погоде было весьма актуально», — поведал Мэтт пресс-службе своего клуба.

«В перерыве матча болельщики “Ростова” подходили к нашему сектору, просили сфотографироваться или просто пожать руки. Мы чувствовали себя настоящими звездами, ничего подобного я в жизни не видел. Определенно это был один из лучших европейских выездов в моей жизни», — сказал Мэтт в заключение.

Другой болельщик «Юнайтед», посетивший Ростов-на-Дону, Джереми Леви, также отозвался о поездке в восторженных тонах. «Я не видел, чтобы в городе были хоть какие-то беспорядки. На самой игре мы обменялись аплодисментами с местными фанатами. Самым же запоминающимся моментом вечера стал подход к нашему сектору через 20 минут после игры Жозе Моуринью, который тепло поблагодарил приехавших в Ростов фанатов», — рассказал Джереми.

«Встретим “Ростов” так же гостеприимно».

Опасения англичан можно понять. Они до сих пор под впечатлением июньских сцен из порта Марселя, после чего тема футбольных хулиганов из России не дает покоя английской прессе. «К месту» пришелся и резонансный фильм BBC о российских фанатах, где в частности, подробно рассказано об одной из группировок, поддерживающей как раз «Ростов».

Теплый прием в Ростове-на-Дону заставил сменить тон даже английскую прессу. Благодушная атмосфера в городе и акция Gentlefan вынудила пересмотреть заголовки типа «фестиваль насилия» на «наступление обаяния».

«Все было отлично: начиная с нашего прилета, болельщики проявили себя только с положительной стороны. Как и игроки, с которыми мы боролись за каждый мяч. Теперь встретим так же положительно», — подвел итог исторического для Ростова-на-Дону дня главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.

Ответный матч пройдет в Манчестере 16 марта.