Гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ» вызвал землетрясение
На последних минутах ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» (6:1) в столице Каталонии была зафиксирована сейсмическая активность, сообщает Marca. Об этом свидетельствуют показания сейсмографа, расположенного в Институте геологии имени Жауме Алмера рядом со стадионом «Камп Ноу».
«Барселона» дома разгромила «Пари Сен-Жермен» (6:1). Каталонцы стали первым клубом в истории еврокубков, пробившимся в следующий раунд плей-офф после выездного поражения в первом матче со счетом 0:4. При этом в концовке ответной встречи «Барселона» забила три гола за 7 минут 16 секунд.
Сотрудник Институте геологии Жорди Диас рассказал, что после второго и третьего голов «Барселоны» отклонения показаний сейсмографа от нормы были больше, чем обычно. После шестого гола, забитого на пятой добавленной минуте, прибор зафиксировал землетрясение силой в одну магнитуду по шкале Рихтера.
«В конце матча показания сейсмографа резко изменились. Шестой гол “Барселоны” вызвал самое сильное землетрясение, которое когда-либо фиксировал наш институт», — заявил Диас.
Победный по сумме двух встреч гол «Барселоны» был забит после розыгрыша штрафного, назначенного за фол Марко Верратти на прибежавшем в атаку вратаре каталонского клуба Марке-Андре тер Штегене. Неймар подал в штрафную, Серхи Роберто выскочил из-за спины Сержа Орье и в касание перекинул голкипера «Пари Сен-Жермен» Кевина Траппа.