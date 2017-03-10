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10 марта 2017, 20:04 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

Гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ» вызвал землетрясение

На последних минутах ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» (6:1) в столице Каталонии была зафиксирована сейсмическая активность, сообщает Marca. Об этом свидетельствуют показания сейсмографа, расположенного в Институте геологии имени Жауме Алмера рядом со стадионом «Камп Ноу».

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© AFP 2017

«Барселона» дома разгромила «Пари Сен-Жермен» (6:1). Каталонцы стали первым клубом в истории еврокубков, пробившимся в следующий раунд плей-офф после выездного поражения в первом матче со счетом 0:4. При этом в концовке ответной встречи «Барселона» забила три гола за 7 минут 16 секунд.

Сотрудник Институте геологии Жорди Диас рассказал, что после второго и третьего голов «Барселоны» отклонения показаний сейсмографа от нормы были больше, чем обычно. После шестого гола, забитого на пятой добавленной минуте, прибор зафиксировал землетрясение силой в одну магнитуду по шкале Рихтера.

«В конце матча показания сейсмографа резко изменились. Шестой гол “Барселоны” вызвал самое сильное землетрясение, которое когда-либо фиксировал наш институт», — заявил Диас.

Победный по сумме двух встреч гол «Барселоны» был забит после розыгрыша штрафного, назначенного за фол Марко Верратти на прибежавшем в атаку вратаре каталонского клуба Марке-Андре тер Штегене. Неймар подал в штрафную, Серхи Роберто выскочил из-за спины Сержа Орье и в касание перекинул голкипера «Пари Сен-Жермен» Кевина Траппа.

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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