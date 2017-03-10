Гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ» вызвал землетрясение

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«Барселона» дома разгромила «Пари Сен-Жермен» (6:1). Каталонцы стали первым клубом в истории еврокубков, пробившимся в следующий раунд плей-офф после выездного поражения в первом матче со счетом 0:4. При этом в концовке ответной встречи «Барселона» забила три гола за 7 минут 16 секунд.

Сотрудник Институте геологии Жорди Диас рассказал, что после второго и третьего голов «Барселоны» отклонения показаний сейсмографа от нормы были больше, чем обычно. После шестого гола, забитого на пятой добавленной минуте, прибор зафиксировал землетрясение силой в одну магнитуду по шкале Рихтера.

«В конце матча показания сейсмографа резко изменились. Шестой гол “Барселоны” вызвал самое сильное землетрясение, которое когда-либо фиксировал наш институт», — заявил Диас.