Игорь Шалимов: В голе на последних минутах никто не виноват
После матча 1/8 Лиги Европы «Сельта» — «Краснодар» (2:1) главный тренер российской команды Игорь Шалимов ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».
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ИСПАНЦЫ ВПЕЧАТЛИЛИ
— Подберезкин в группе атаки, Жигулев и Перейра в основе. «Краснодар» выглядел в Виго как заново собранный конструктор. Насколько кадровые проблемы сказались на игре и результате?
— Конечно, отсутствие Смолова, Калешина и Каборе не может не влиять на игру. Из тех, кто остался, выбрали оптимальный вариант. Если бы были сомнения в Жигулеве, он не вышел бы в основе. Но он вышел и сыграл неплохо. Подберезкин уже играл правого инсайда в прошлом году. Другие кадровые решения диктовались требованиями к исполнителям на конкретных позициях. Игровую схему мы не меняем, но вот за этим следим. И во всех, кто вышел на поле в Виго, я не сомневался.
— Какова ситуация с Жоазиньо? Он здоров, явно хочет играть, но и не играет даже в условиях ограниченного выбора.
— Жо действительно восстановился после травмы, но замен всего три. Были позиции, на которых исполнителей менять не требовалось. А на других, напротив, требовалась свежесть.
— «Сельту» ожидали увидеть именно такой?
— Испанцы впечатлили. Против «Шахтера» и «Эспаньола» они выглядели не так серьезно. В первом тайм мы находились под приличным прессом, соперник играл быстро, низом. Не знаю, что будет в Краснодаре, но в Виго, как и ожидалось, пришлось нелегко.
— Тренер испанцев Эдуардо Бериссо сказал, что «Сельта» на выезде играет лучше, и что он уверен в общем успехе. Блефует?
— Откуда мне знать? Может, такой подход и правильный, чтобы настроить команду. Но вряд ли на выезде «Сельта», при ее козырях, играет лучше. «Шахтер», скажем, дома полностью владел преимуществом.
— Стал ли потрясением гол на последних минутах?
— Не стал. Обидно, да. Но этот тот редкий случай, когда никто не виноват. Сложно было помешать подать, да и защитнику, у которого
РЕЗУЛЬТАТ ВАЖНЕЙ ПРОЦЕССА
— Что вы изменили в тайме втором, когда «Краснодар» слал лучше контролировать игру? Или оно само?
— В таких противостояниях всегда четыре тайма. И когда выстояли в первом, — освоились. Плюс гол придал уверенности.
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— Нет. Замены сделали вовремя, все сыграли нормально.
— И Подберезкин?
— Не хочу говорить об отдельных игроках. Все молодцы.
— Чувствуете ли давление в связи со стилевыми изменениями в игре команды?
— Не чувствую. У «Краснодара» был один стиль — стал другой.
— Но осталась ли индивидуальность?
— Говоря о стиле, имею в виду позиционную атаку. Мы очень много времени проводим в ней, больше, чем любой другой клуб в РФПЛ, хотя бывает, что соперник просто не дает это делать: «Спартак», «Сельта»… Стремиться к позиционной атаке
— В последних трех матчах «Краснодар» пропустил 7 мячей. Не настораживает?
— Проблемы есть. Например, больше половины голов пропустили после стандартов, если считать от прошлогодней домашней игры с «Ростовом». Процентов 80 чужих атак стали следствием потерь на своей половине поля. Вот над чем нам надо работать. И мы работаем. При этом никогда умышлено не «садимся» сзади, а стараемся напрягать соперника при развитии его атак, — это тоже часть нашего сегодняшнего стиля, которого будем придерживаться и впредь. Исключение — если соперник затопчет и начнет гонять нас по собственной штрафной. Но пока такие нам не попадались.
|Эдуардо Бериссо
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|19
|Главный судья
|Крейг Томсон (Шотландия)
|Боковой судья
|Кевин Клэнси (Шотландия)
|Боковой судья
|Эндрю Даллас (Шотландия)
|Боковой судья
|Дэвид Макгичи (Шотландия)
|Боковой судья
|Алан Малванни (Шотландия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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