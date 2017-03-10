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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29036988/
10 марта 2017, 19:44 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Игорь Шалимов: В голе на последних минутах никто не виноват

После матча 1/8 Лиги Европы «Сельта» — «Краснодар» (2:1) главный тренер российской команды Игорь Шалимов ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».

После матча <span class=error>Сельта</span> — Краснодар главный тренер российской команды ответил на вопросы спецкора Советского спорта. Увеличить
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ИСПАНЦЫ ВПЕЧАТЛИЛИ

 — Подберезкин в группе атаки, Жигулев и Перейра в основе. «Краснодар» выглядел в Виго как заново собранный конструктор. Насколько кадровые проблемы сказались на игре и результате?
— Конечно, отсутствие Смолова, Калешина и Каборе не может не влиять на игру. Из тех, кто остался, выбрали оптимальный вариант. Если бы были сомнения в Жигулеве, он не вышел бы в основе. Но он вышел и сыграл неплохо. Подберезкин уже играл правого инсайда в прошлом году. Другие кадровые решения диктовались требованиями к исполнителям на конкретных позициях. Игровую схему мы не меняем, но вот за этим следим. И во всех, кто вышел на поле в Виго, я не сомневался.

— Какова ситуация с Жоазиньо? Он здоров, явно хочет играть, но и не играет даже в условиях ограниченного выбора.
— Жо действительно восстановился после травмы, но замен всего три. Были позиции, на которых исполнителей менять не требовалось. А на других, напротив, требовалась свежесть.

— «Сельту» ожидали увидеть именно такой?
— Испанцы впечатлили. Против «Шахтера» и «Эспаньола» они выглядели не так серьезно. В первом тайм мы находились под приличным прессом, соперник играл быстро, низом. Не знаю, что будет в Краснодаре, но в Виго, как и ожидалось, пришлось нелегко.

— Тренер испанцев Эдуардо Бериссо сказал, что «Сельта» на выезде играет лучше, и что он уверен в общем успехе. Блефует?
— Откуда мне знать? Может, такой подход и правильный, чтобы настроить команду. Но вряд ли на выезде «Сельта», при ее козырях, играет лучше. «Шахтер», скажем, дома полностью владел преимуществом.

— Стал ли потрясением гол на последних минутах?
— Не стал. Обидно, да. Но этот тот редкий случай, когда никто не виноват. Сложно было помешать подать, да и защитнику, у которого из-за спины выскочил на ближнюю бьющий игрок, тоже не предъявишь. Если бы пропустили из-за собственной ошибки, было бы намного обиднее. К тому же «Сельта», если судить по первому тайму, наиграла все же на победу.

РЕЗУЛЬТАТ ВАЖНЕЙ ПРОЦЕССА

 — Что вы изменили в тайме втором, когда «Краснодар» слал лучше контролировать игру? Или оно само?
— В таких противостояниях всегда четыре тайма. И когда выстояли в первом, — освоились. Плюс гол придал уверенности.

— Что-то поменяли бы теперь, если отмотать время к началу игры?
— Нет. Замены сделали вовремя, все сыграли нормально.

— И Подберезкин?
— Не хочу говорить об отдельных игроках. Все молодцы.

— Чувствуете ли давление в связи со стилевыми изменениями в игре команды?
— Не чувствую. У «Краснодара» был один стиль — стал другой.

— Но осталась ли индивидуальность?
— Говоря о стиле, имею в виду позиционную атаку. Мы очень много времени проводим в ней, больше, чем любой другой клуб в РФПЛ, хотя бывает, что соперник просто не дает это делать: «Спартак», «Сельта»… Стремиться к позиционной атаке по-прежнему будем, не забывая, однако: есть позиционная оборона и быстрые атаки, — в тех случаях, когда иной сюжет невозможен. Вообще держать мяч на своей половине, когда тебя прессингуют, не просто опасно, — глупо. Потеря и гол в твои ворота, кому это нужно? Ведь играем ради результата, а не процесса.

— В последних трех матчах «Краснодар» пропустил 7 мячей. Не настораживает?
— Проблемы есть. Например, больше половины голов пропустили после стандартов, если считать от прошлогодней домашней игры с «Ростовом». Процентов 80 чужих атак стали следствием потерь на своей половине поля. Вот над чем нам надо работать. И мы работаем. При этом никогда умышлено не «садимся» сзади, а стараемся напрягать соперника при развитии его атак, — это тоже часть нашего сегодняшнего стиля, которого будем придерживаться и впредь. Исключение — если соперник затопчет и начнет гонять нас по собственной штрафной. Но пока такие нам не попадались.

9.03.2017 23:05 плей-офф: 1/8 финала Balaidos
Сельта 2:1 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Игорь Шалимов
Голы
50′ Даниэль Васс 18
90′ Клаудио Бовю (У. Мальо, Я. Аспас) 12
16 Виктор Классон (Ф. Вандерсон, К. Рамирес) 56′
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо (к) 2
Хонатан Кастро Хонни 19
Андреу Фонтас 3
Густаво Даниэль Кабраль 22
Марсело Диас 5
Яго Аспас 10
Неманья Радоя 6
Пионе Систо 11
70′ Даниэль Васс 18
Руис Хосабед Санчес 16
78′ Йон Гвидетти 11
Клаудио Бовю 12
1 Станислав Крицюк
4 Александр Мартынович
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
16 Виктор Классон 24′
33 Маурисио Перейра
8 Юрий Газинский
11 Вячеслав Подберезкин 75′
7 Павел Мамаев
15 Илья Жигулев 83′
5 Дмитрий Торбинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 78′
21 Рикардо Лаборде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
16 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
4 Угловые 2
5 Фолы 19
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Боковой судья Кевин Клэнси (Шотландия)
Боковой судья Эндрю Даллас (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
Боковой судья Алан Малванни (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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