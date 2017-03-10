Игорь Шалимов: В голе на последних минутах никто не виноват

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ИСПАНЦЫ ВПЕЧАТЛИЛИ

— Подберезкин в группе атаки, Жигулев и Перейра в основе. «Краснодар» выглядел в Виго как заново собранный конструктор. Насколько кадровые проблемы сказались на игре и результате?

— Конечно, отсутствие Смолова, Калешина и Каборе не может не влиять на игру. Из тех, кто остался, выбрали оптимальный вариант. Если бы были сомнения в Жигулеве, он не вышел бы в основе. Но он вышел и сыграл неплохо. Подберезкин уже играл правого инсайда в прошлом году. Другие кадровые решения диктовались требованиями к исполнителям на конкретных позициях. Игровую схему мы не меняем, но вот за этим следим. И во всех, кто вышел на поле в Виго, я не сомневался.

— Какова ситуация с Жоазиньо? Он здоров, явно хочет играть, но и не играет даже в условиях ограниченного выбора.

— Жо действительно восстановился после травмы, но замен всего три. Были позиции, на которых исполнителей менять не требовалось. А на других, напротив, требовалась свежесть.

— «Сельту» ожидали увидеть именно такой?

— Испанцы впечатлили. Против «Шахтера» и «Эспаньола» они выглядели не так серьезно. В первом тайм мы находились под приличным прессом, соперник играл быстро, низом. Не знаю, что будет в Краснодаре, но в Виго, как и ожидалось, пришлось нелегко.

— Тренер испанцев Эдуардо Бериссо сказал, что «Сельта» на выезде играет лучше, и что он уверен в общем успехе. Блефует?

— Откуда мне знать? Может, такой подход и правильный, чтобы настроить команду. Но вряд ли на выезде «Сельта», при ее козырях, играет лучше. «Шахтер», скажем, дома полностью владел преимуществом.

— Стал ли потрясением гол на последних минутах?

— Не стал. Обидно, да. Но этот тот редкий случай, когда никто не виноват. Сложно было помешать подать, да и защитнику, у которого из-за спины выскочил на ближнюю бьющий игрок, тоже не предъявишь. Если бы пропустили из-за собственной ошибки, было бы намного обиднее. К тому же «Сельта», если судить по первому тайму, наиграла все же на победу.

РЕЗУЛЬТАТ ВАЖНЕЙ ПРОЦЕССА

— Что вы изменили в тайме втором, когда «Краснодар» слал лучше контролировать игру? Или оно само?

— В таких противостояниях всегда четыре тайма. И когда выстояли в первом, — освоились. Плюс гол придал уверенности.

— Что-то поменяли бы теперь, если отмотать время к началу игры?

— Нет. Замены сделали вовремя, все сыграли нормально.

— И Подберезкин?

— Не хочу говорить об отдельных игроках. Все молодцы.

— Чувствуете ли давление в связи со стилевыми изменениями в игре команды?

— Не чувствую. У «Краснодара» был один стиль — стал другой.

— Но осталась ли индивидуальность?

— Говоря о стиле, имею в виду позиционную атаку. Мы очень много времени проводим в ней, больше, чем любой другой клуб в РФПЛ, хотя бывает, что соперник просто не дает это делать: «Спартак», «Сельта»… Стремиться к позиционной атаке по-прежнему будем, не забывая, однако: есть позиционная оборона и быстрые атаки, — в тех случаях, когда иной сюжет невозможен. Вообще держать мяч на своей половине, когда тебя прессингуют, не просто опасно, — глупо. Потеря и гол в твои ворота, кому это нужно? Ведь играем ради результата, а не процесса.

— В последних трех матчах «Краснодар» пропустил 7 мячей. Не настораживает?

— Проблемы есть. Например, больше половины голов пропустили после стандартов, если считать от прошлогодней домашней игры с «Ростовом». Процентов 80 чужих атак стали следствием потерь на своей половине поля. Вот над чем нам надо работать. И мы работаем. При этом никогда умышлено не «садимся» сзади, а стараемся напрягать соперника при развитии его атак, — это тоже часть нашего сегодняшнего стиля, которого будем придерживаться и впредь. Исключение — если соперник затопчет и начнет гонять нас по собственной штрафной. Но пока такие нам не попадались.