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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29036285/
10 марта 2017, 18:36 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

«Матч “Ростова” и “МЮ” справедливо завершился вничью»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о том, как в городе отнеслись к ничьей с английским «Манчестер Юнайтед», чего ждать от ответной встречи и когда решатся проблемы клуба с билетами.

Бывший <nobr>вице-президент</nobr> Ростова Александр <span class=error>Шикунов</span> рассказал о том как в городе отнеслись к ничьей с английским Манчестер Юнайтед чего ждать от ответной встречи и когда решатся проблемы клуба с билетами. Увеличить
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— Каковы ваши впечатления от матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»?

— Конечно, из-за некачественного поля футболистам тяжело было играть. Нам даже неудобно за эту ситуацию, но что сделаешь? В нашей практике такого не случалось — в этом году поле пришлось открыть еще перед матчем со «Спартой», в феврале. В Ростове всегда газон был идеальным, а тут примерз чуть-чуть. Конечно, это повлияло и на качество игры, и на тактику команд, и на зрелищность матча.

Было много борьбы, и даже таким высококлассным футболистам, как Погба и Ибрагимович, Нобоа из нашей команды, тяжело было показать зрелищную игру.

При этом матч был напряженным, интересным, равным, и «Ростов» ни в чем сопернику не уступил. Только в начале встречи «МЮ» придавливал, а во втором тайме, я считаю, преимущество было у «Ростова».

Поэтому ничья — справедливый результат. По игре «Ростов» смотрелся достойно на уровне топ-клуба мирового даже, а не европейского, уровня. «МЮ» — есть «МЮ», в нем всегда играют звезды: Погба, Ибрагимович, другие.

Болельщики «Ростова», увидев «Манчестер», получили много удовольствия. Когда еще мы увидим этих звезд в Ростове? Мы довольны, что команда достойно играла, сражалась и выглядела на уровне.

Печалят только потери. Гранат выпал, Калачев не сможет сыграть в ответном матче. Что поделаешь? Это футбол.

В городе атмосфера прекрасная. Все довольны, все гордятся командой, говорят, что ни в чем не уступили. Ростов на эмоциях, он праздновали эту ничью, как победу.

— Из комментариев футболистов «Ростова» складывается впечатление, что у них остался осадочек от того, что не удалось победить. А у вас?

— Конечно, для того, чтобы проходить такой клуб, как «МЮ», надо какой-то задел дома сделать, но все бывает — мы и с «Андерлехтом» играли дома 2:2, а потом все равно прошли дальше, и с ПСВ играли вничью дома, а там отбились. Конечно, будет тяжело — в Манчестере легко никому не бывает, но страха нет. Уверен, игра будет интересная.

— Как изменится игра «Ростова» в Англии?

— «Ростов» играл в Мюнхене, Амстердаме, Брюсселе, Мадриде, Праге, так что опыт у команды есть. Да, «Баварии» проиграли крупно, а в Мадриде вполне могли зацепиться за очки, но произошел несчастный случай — Гризманн в самой концовке принес победу своей команде.

«Ростов» уже привык держать эти удары, привык играть в Европе при полных трибунах, все-таки команда с августа играет в еврокубках и уже полгода прибывает в этом режиме. Пусть маленький, но опыт есть.

— Есть точка зрения о том, что в Англии поле будет лучше, и «Ростову» будет легче играть на контратаках. Как вы разделяете эту позицию?

— Конечно, у нас есть скоростные игроки — те же Азмун и Полоз.

— Не будет ли это большим преимуществом для «Ростова», чем для «Юнайтед»?

— Все-таки в «МЮ» игроки высочайшего класса, они тоже быстрые (смеется).

— Но вперед им бежать будет некуда…

— А мы закроемся, да (смеется)? Я понимаю, к чему вы ведете.

— В позитивном смысле, наверное. Разве нет?

— Да, для проведения контратак на «Олд Траффорд» будет хорошее поле. Вчера нам выбегать в контратаки было тяжело — мяч дробил. Поэтому получилось так, что голы все продавливали.

— Если в первом тайме «Ростов» больше оборонялся, то во втором больше атаковал. Не связано ли это с тем, что быстрые контратаки на таком поле проводить было крайне тяжело?

— Это игра со счету. Посмотрите, англичане и сами, выигрывая, стали сдерживать ситуацию, а нам пришлось играть так, как играл «Манчестер» в первом тайме — давить. И слава богу, что Калачеву удался замечательный пас на Бухарова, который его обработал и вторым касанием, не опуская мяч, пробил мимо де Хеа.

— Калачев играет за «Ростов» с короткими перерывами с 2006 года. Сейчас ему 35 лет, и он продолжает оставаться лидером команды как на поле, так и за ее пределами, в матче с «МЮ» успел подискутировать с Жозе Моуринью. Как долго, на ваш взгляд, он сможет приносить «Ростову» пользу?

— Калачева я еще в 2004 году приглашал из донецкого «Шахтера» в «Химки», потом мы его в «Ростов» отдали. Поэтому я с Тимофеем уже 13 лет. Он только на два года уезжал в Самару (в 2008—2009 гг. — «Газета.Ru»), после чего вернулся в Ростов. Нам бы хотелось, чтобы такие люди как Калачев, Гацкан продолжали играть — они наши лидеры, ветераны, люди с харизмой, вокруг них проще строить команду, с ними удобнее расти молодежи. Для «Ростова» они уже легенды.

— Есть ощущение, что на уровне чемпионата России Калачев недооценен как прессой, так и экспертами. Кто из сегодняшнего «Ростова» также заслуживает более пристального внимания?

— Про Калачева я все 10 лет говорю.

Про матчи, которые у нас впереди, говорить не хочу, поэтому отвечу так. У нас многие игроки уже попали в сборную, на них стали обращать внимание. Через «Ростов» в национальную команду попадали и Дьяков, и Полоз, и Джанаев, и Кудряшов, и Ерохин, Новосельцев, и Дзюба, и Григорьев побывал. Через «Ростов» за последние три года в сборную России попали человек 10−12. У них в больших клубах что-то не пошло, они приезжали в Ростов и проявляли себя. Вспомните того же Дзюбу!

Так что «Ростов» это солидная площадка для игрока попасть в сборную, а затем и в большие клубы.

— Вот Александр Бухаров. В матче с «Томью» он оформил дубль, потом забил «МЮ»…

— Он великолепно выглядит. На сборах он очень хорошо подготовился и сейчас на ходу, тьфу-тьфу-тьфу.

— Можете ли вы его представить в составе сборной России в матчах Кубка конфедераций летом нынешнего года?

— Он великолепный мощный нападающий, хорошо обученный технически, а не какой-нибудь ломовой. Вы вчера видели, как он принял мяч, когда забивал ответный мяч. Для нападающего это высший класс. При его габаритах так мягко принять, опустить, пробить… У Бухарова и голевое чутье есть.

Так что по своим природным данным он должен был в сборной играть давно. К сожалению, то травмы, то в «Зените» у него не пошло, время потерял, а в «Рубине» у Бердыева он был лидером, становился чемпионом страны.

— Чего вы ждете от Бухарова в нынешнем календарном году?

— Хочу, чтобы он сохранил свой настрой, форму и продолжал забивать до конца чемпионата России. Думаю, в весенней части сезона он покажет себя.

— Чего бы вы пожелали команде в ответном матче в Манчестере?

— После поражения «ПСЖ» от «Барселоны» со счетом 1:6 ставить в футболе ни на что нельзя, а пожелание — конечно, хочется пройти дальше. Народ ростовский уже привык ходить на Лигу чемпионов, разбаловался (смеется). Даже при всей шумихе о том, что не хватает мест, очень хочется, чтобы в «Ростов» продолжил свою сказку.

— Вы подняли важный вопрос. Как считаете, сможет ли «Ростов» к следующему домашнему матчу в еврокубках (в этом ли сезоне или в следующем) решить проблемы с билетами?

— «Ростову» чуть-чуть не повезло, говорю это с иронией, построили бы мы стадион на годик раньше, мы бы уже и Лигу чемпионов, и Лигу Европы играли бы на новом красавце-стадионе, который строится на левом берегу Дона. Когда команда станет играть там, все проблемы снимутся.

— То есть единственная проблема в том, что на «Олимпе-2» мало мест?

— Конечно. Вместимость 15,8 тыс. для Ростова — это ни о чем.

9.03.2017 21:00 Зрители 14223 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
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Новости Еврокубков

Эррера: у «Ростова» много хороших игроков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился впечатлениями от гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», состоявшегося 9 марта и завершившегося со счётом 1:1.
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