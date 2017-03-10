«Матч “Ростова” и “МЮ” справедливо завершился вничью»
Бывший
вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о том, как в городе отнеслись к ничьей с английским «Манчестер Юнайтед», чего ждать от ответной встречи и когда решатся проблемы клуба с билетами.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Каковы ваши впечатления от матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»?
— Конечно,
Было много борьбы, и даже таким высококлассным футболистам, как Погба и Ибрагимович, Нобоа из нашей команды, тяжело было показать зрелищную игру.
При этом матч был напряженным, интересным, равным, и «Ростов» ни в чем сопернику не уступил. Только в начале встречи «МЮ» придавливал, а во втором тайме, я считаю, преимущество было у «Ростова».
Поэтому ничья — справедливый результат. По игре «Ростов» смотрелся достойно на уровне
Болельщики «Ростова», увидев «Манчестер», получили много удовольствия. Когда еще мы увидим этих звезд в Ростове? Мы довольны, что команда достойно играла, сражалась и выглядела на уровне.
Печалят только потери. Гранат выпал, Калачев не сможет сыграть в ответном матче. Что поделаешь? Это футбол.
В городе атмосфера прекрасная. Все довольны, все гордятся командой, говорят, что ни в чем не уступили. Ростов на эмоциях, он праздновали эту ничью, как победу.
— Из комментариев футболистов «Ростова» складывается впечатление, что у них остался осадочек от того, что не удалось победить. А у вас?
— Конечно, для того, чтобы проходить такой клуб, как «МЮ», надо
— Как изменится игра «Ростова» в Англии?
— «Ростов» играл в Мюнхене, Амстердаме, Брюсселе, Мадриде, Праге, так что опыт у команды есть. Да, «Баварии» проиграли крупно, а в Мадриде вполне могли зацепиться за очки, но произошел несчастный случай — Гризманн в самой концовке принес победу своей команде.
«Ростов» уже привык держать эти удары, привык играть в Европе при полных трибунах,
— Есть точка зрения о том, что в Англии поле будет лучше, и «Ростову» будет легче играть на контратаках. Как вы разделяете эту позицию?
— Конечно, у нас есть скоростные игроки — те же Азмун и Полоз.
— Не будет ли это большим преимуществом для «Ростова», чем для «Юнайтед»?
—
— Но вперед им бежать будет некуда…
— А мы закроемся, да (смеется)? Я понимаю, к чему вы ведете.
— В позитивном смысле, наверное. Разве нет?
— Да, для проведения контратак на «Олд Траффорд» будет хорошее поле. Вчера нам выбегать в контратаки было тяжело — мяч дробил. Поэтому получилось так, что голы все продавливали.
— Если в первом тайме «Ростов» больше оборонялся, то во втором больше атаковал. Не связано ли это с тем, что быстрые контратаки на таком поле проводить было крайне тяжело?
— Это игра со счету. Посмотрите, англичане и сами, выигрывая, стали сдерживать ситуацию, а нам пришлось играть так, как играл «Манчестер» в первом тайме — давить. И слава богу, что Калачеву удался замечательный пас на Бухарова, который его обработал и вторым касанием, не опуская мяч, пробил мимо де Хеа.
— Калачев играет за «Ростов» с короткими перерывами с 2006 года. Сейчас ему 35 лет, и он продолжает оставаться лидером команды как на поле, так и за ее пределами, в матче с «МЮ» успел подискутировать с Жозе Моуринью. Как долго, на ваш взгляд, он сможет приносить «Ростову» пользу?
— Калачева я еще в 2004 году приглашал из донецкого «Шахтера» в «Химки», потом мы его в «Ростов» отдали. Поэтому я с Тимофеем уже 13 лет. Он только на два года уезжал в Самару (в 2008—2009 гг. — «Газета.Ru»), после чего вернулся в Ростов. Нам бы хотелось, чтобы такие люди как Калачев, Гацкан продолжали играть — они наши лидеры, ветераны, люди с харизмой, вокруг них проще строить команду, с ними удобнее расти молодежи. Для «Ростова» они уже легенды.
— Есть ощущение, что на уровне чемпионата России Калачев недооценен как прессой, так и экспертами. Кто из сегодняшнего «Ростова» также заслуживает более пристального внимания?
— Про Калачева я все 10 лет говорю.
Про матчи, которые у нас впереди, говорить не хочу, поэтому отвечу так. У нас многие игроки уже попали в сборную, на них стали обращать внимание. Через «Ростов» в национальную команду попадали и Дьяков, и Полоз, и Джанаев, и Кудряшов, и Ерохин, Новосельцев, и Дзюба, и Григорьев побывал. Через «Ростов» за последние три года в сборную России попали человек 10−12. У них в больших клубах
Так что «Ростов» это солидная площадка для игрока попасть в сборную, а затем и в большие клубы.
— Вот Александр Бухаров. В матче с «Томью» он оформил дубль, потом забил «МЮ»…
— Он великолепно выглядит. На сборах он очень хорошо подготовился и сейчас на ходу,
— Можете ли вы его представить в составе сборной России в матчах Кубка конфедераций летом нынешнего года?
— Он великолепный мощный нападающий, хорошо обученный технически, а не
Так что по своим природным данным он должен был в сборной играть давно. К сожалению, то травмы, то в «Зените» у него не пошло, время потерял, а в «Рубине» у Бердыева он был лидером, становился чемпионом страны.
— Чего вы ждете от Бухарова в нынешнем календарном году?
— Хочу, чтобы он сохранил свой настрой, форму и продолжал забивать до конца чемпионата России. Думаю, в весенней части сезона он покажет себя.
— Чего бы вы пожелали команде в ответном матче в Манчестере?
— После поражения «ПСЖ» от «Барселоны» со счетом 1:6 ставить в футболе ни на что нельзя, а пожелание — конечно, хочется пройти дальше. Народ ростовский уже привык ходить на Лигу чемпионов, разбаловался (смеется). Даже при всей шумихе о том, что не хватает мест, очень хочется, чтобы в «Ростов» продолжил свою сказку.
— Вы подняли важный вопрос. Как считаете, сможет ли «Ростов» к следующему домашнему матчу в еврокубках (в этом ли сезоне или в следующем) решить проблемы с билетами?
— «Ростову»
— То есть единственная проблема в том, что на «Олимпе-2» мало мест?
— Конечно. Вместимость 15,8 тыс. для Ростова — это ни о чем.
|9.03.2017 21:00
|Зрители 14223
|плей-офф: 1/8 финала
|Олимп-2
|Ростов
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
|Иван Данильянц
|Жозе Моуринью
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|Боковой судья
|Патрик Иттрих (Германия)
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