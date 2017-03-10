Эррера: у «Ростова» много хороших игроков

«Мы контролировали игру. Даже когда они забили, мы владели преимуществом. Мы сыграли в такой футбол, потому что поле было плохого качества. Теперь всё решится во второй игре. У “Ростова” есть много хороших игроков. На поле я чувствовал, что мы лучше “Ростова”, но нам нужно прибавлять, если мы хотим выйти в следующий раунд», — сказал Эррера.



Ответная игра состоится 16 марта.