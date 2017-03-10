Эррера: у «Ростова» много хороших игроков
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился впечатлениями от гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», состоявшегося 9 марта и завершившегося со счётом 1:1.
«Мы контролировали игру. Даже когда они забили, мы владели преимуществом. Мы сыграли в такой футбол, потому что поле было плохого качества. Теперь всё решится во второй игре. У “Ростова” есть много хороших игроков. На поле я чувствовал, что мы лучше “Ростова”, но нам нужно прибавлять, если мы хотим выйти в следующий раунд», — сказал Эррера.
Ответная игра состоится 16 марта.
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