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THE MIRROR: «У “РОСТОВА” БЫЛ СВОЙ МИГ ВОЛШЕБСТВА»

«Манчестер Юнайтед» уезжает из России с преимуществом, но у «Ростова» был свой миг волшебства. Гол хозяев, откровенно говоря, вышел великолепным: выверенная с точностью до дюйма передача из глубины так же восхитительна, как и завершающий удар. Авторы этого чуда: Калачев, отрезавший тройку защитников одним пасом, а так же Бухаров. Бывший форвард «Зенита» не так часто забивает на протяжении всей карьеры, но его точный удар заслуживает аплодисментов. Гол подарил ростовчанам шанс выйти в четвертьфинал.

THE TELEGRAPH: «ПОЛЕ БЫЛО НЕ НАМНОГО МЯГЧЕ БЕТОНА»

«Жозе Моуринью точно узнает, как много сил отняла у его футболистов поездка в Россию, когда “Манчестер Юнайтед” не выйдет на газон “Стэмфорд Бридж” (в понедельник “МЮ” сыграет с “Челси” в четвертьфинале Кубка Англии. — Прим. “СЭ”). Но если кто-то сомневался в том, что матчи Лиги Европы отнимают много сил, то скоро он наверняка получит доказательства. Моуринью должен быть удовлетворен тем, что его игроки не получили травм на кошмарном газоне, хотя он всерьез боялся этого. Поле было самой большой головной болью для Жозе. Оно было не намного мягче бетона».

DAILY EXPRESS: «ВОЗМОЖНО, ХУДШИЙ ГАЗОН, НА КОТОРОМ ИГРАЛ «МЮ»

«Эта игра лишний раз подчеркивает, почему “Юнайтед” нужно как можно быстрее вернуться в Лигу чемпионов. Вряд ли 238 приехавших в Ростов-на-Дону болельщиков будут с теплотой вспоминать этот выезд: пронизывающий ветер, холод и, возможно, худший газон, на котором “МЮ” когда-либо играл. На фоне эпической битвы в Барселоне, которая произошла накануне, этот матч напоминал возню. Моуринью должен быть рад результативной ничьей, потому что на хорошем поле в Манчестере класс команды должен сказаться».

FourFourTweet: «Прекрасный жест от «Ростова» (болельщикам «МЮ» перед игрой раздали пледы. — Прим. «СЭ»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? This is how Rostov fans welcomed Man Utd fans tonight - with warm blankets! <br><br>Touch of class! ?? <a href="https://t.co/47RMgr717s">pic.twitter.com/47RMgr717s</a></p>— FourFourTweet (@FourFourTweet) <a href="https://twitter.com/FourFourTweet/status/839933542025080834">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гари Невилл, экс-защитник «МЮ», телеэксперт: «Я бы выглядел здорово на этом поле. И каждый правый защитник играл бы со мной на одном уровне».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I would have looked great on that pitch. Bring everyone right back to my level. <a href="https://t.co/A7ud9dIyNq">https://t.co/A7ud9dIyNq</a></p>— Gary Neville (@GNev2) <a href="https://twitter.com/GNev2/status/839931130199617538">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Aakash: «После игры ростовские агрономы будут сажать морковь, чтобы она взросла в следующем сезоне».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">After the game the Rostov groundsmen will be sowing carrots for the coming season.</p>— Aakash Bandivdekar (@SkyFullofSstars) <a href="https://twitter.com/SkyFullofSstars/status/839936649286946816">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лиэм Кэннинг, корреспондент The Telegtaph: «Для болельщиков “Арсенала”, которые сейчас посмеиваются над “Юнайтед”: “Ростов” дома победил “Баварию” 3:2. Это команда, которой вы проиграли со счетом 2:10».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">For the Arsenal fans firing shots at the Man Utd result: FC Rostov beat Bayern Munich 3-2 at home. You know, the team you lost 10-2 to.</p>— Liam Canning (@LiamPaulCanning) <a href="https://twitter.com/LiamPaulCanning/status/839932052053049345">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

TikiTakaYank: «Переход Калачева в “МЮ” подтвержден!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kalachev to united confirmed ! <a href="https://t.co/oXQiWGZAJW">https://t.co/oXQiWGZAJW</a></p>— TikiTakaYank (@TikiTakaYank) <a href="https://twitter.com/TikiTakaYank/status/839931096687120384">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кристофер: «Взгляните на мощное имя человека, который нам забил. БУХАРОВ!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Look at the powerful name that's scoring. Bukharov ????</p>— Christopher \_(ツ)_/¯ (@_Bad_Hombre) <a href="https://twitter.com/_Bad_Hombre/status/839916887987339264">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

SPORF: «Вот, кто вдохновил ростовский газон».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">REVEALED: The inspiration behind FC Rostov's pitch. ? <a href="https://t.co/coXsMJ96hi">pic.twitter.com/coXsMJ96hi</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/839909090503581697">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джо: «Жозе ставит “МЮ” ту игру, которую нужно». О да-а-а-а…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"JOSES PLAYING THE WAY THAT UNITED SHOULD OH YEAAA" <a href="https://t.co/8DUA0eWa1V">pic.twitter.com/8DUA0eWa1V</a></p>— Joe (@SimpIySane) <a href="https://twitter.com/SimpIySane/status/839907172549079042">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Wicky: «Если бы поле в Ростове было человеком».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">If Rostov pitch was a person. <a href="https://t.co/yXpM1Gug9S">pic.twitter.com/yXpM1Gug9S</a></p>— Wicky (@Wicknes007) <a href="https://twitter.com/Wicknes007/status/839898528054829057">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>