«После игры агрономы посадят морковь». Англичане — о матче «МЮ» в Ростове
Реакция британских СМИ и болельщиков на ничью.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
THE MIRROR: «У “РОСТОВА” БЫЛ СВОЙ МИГ ВОЛШЕБСТВА»
«Манчестер Юнайтед» уезжает из России с преимуществом, но у «Ростова» был свой миг волшебства. Гол хозяев, откровенно говоря, вышел великолепным: выверенная с точностью до дюйма передача из глубины так же восхитительна, как и завершающий удар. Авторы этого чуда: Калачев, отрезавший тройку защитников одним пасом, а так же Бухаров. Бывший форвард «Зенита» не так часто забивает на протяжении всей карьеры, но его точный удар заслуживает аплодисментов. Гол подарил ростовчанам шанс выйти в четвертьфинал.
THE TELEGRAPH: «ПОЛЕ БЫЛО НЕ НАМНОГО МЯГЧЕ БЕТОНА»
«Жозе Моуринью точно узнает, как много сил отняла у его футболистов поездка в Россию, когда “Манчестер Юнайтед” не выйдет на газон “Стэмфорд Бридж” (в понедельник “МЮ” сыграет с “Челси” в четвертьфинале Кубка Англии. — Прим. “СЭ”). Но если
DAILY EXPRESS: «ВОЗМОЖНО, ХУДШИЙ ГАЗОН, НА КОТОРОМ ИГРАЛ «МЮ»
«Эта игра лишний раз подчеркивает, почему “Юнайтед” нужно как можно быстрее вернуться в Лигу чемпионов. Вряд ли 238 приехавших в
FourFourTweet: «Прекрасный жест от «Ростова» (болельщикам «МЮ» перед игрой раздали пледы. — Прим. «СЭ»).
Гари Невилл,
Aakash: «После игры ростовские агрономы будут сажать морковь, чтобы она взросла в следующем сезоне».
Лиэм Кэннинг, корреспондент The Telegtaph: «Для болельщиков “Арсенала”, которые сейчас посмеиваются над “Юнайтед”: “Ростов” дома победил “Баварию” 3:2. Это команда, которой вы проиграли со счетом 2:10».
TikiTakaYank: «Переход Калачева в “МЮ” подтвержден!».
Кристофер: «Взгляните на мощное имя человека, который нам забил. БУХАРОВ!».
SPORF: «Вот, кто вдохновил ростовский газон».
Джо: «Жозе ставит “МЮ” ту игру, которую нужно». О да-а-а-а…
Wicky: «Если бы поле в Ростове было человеком».
|9.03.2017 21:00
|Зрители 14223
|плей-офф: 1/8 финала
|Олимп-2
|Ростов
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
|Иван Данильянц
|Жозе Моуринью
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|Боковой судья
|Патрик Иттрих (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter