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10 марта 2017, 10:28 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«После игры агрономы посадят морковь». Англичане — о матче «МЮ» в Ростове

Реакция британских СМИ и болельщиков на ничью.

Болельщики ФК Манчестер Юнайтед перед началом матча. Увеличить
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© РИА "Новости"

THE MIRROR: «У “РОСТОВА” БЫЛ СВОЙ МИГ ВОЛШЕБСТВА»

«Манчестер Юнайтед» уезжает из России с преимуществом, но у «Ростова» был свой миг волшебства. Гол хозяев, откровенно говоря, вышел великолепным: выверенная с точностью до дюйма передача из глубины так же восхитительна, как и завершающий удар. Авторы этого чуда: Калачев, отрезавший тройку защитников одним пасом, а так же Бухаров. Бывший форвард «Зенита» не так часто забивает на протяжении всей карьеры, но его точный удар заслуживает аплодисментов. Гол подарил ростовчанам шанс выйти в четвертьфинал.

THE TELEGRAPH: «ПОЛЕ БЫЛО НЕ НАМНОГО МЯГЧЕ БЕТОНА»

«Жозе Моуринью точно узнает, как много сил отняла у его футболистов поездка в Россию, когда “Манчестер Юнайтед” не выйдет на газон “Стэмфорд Бридж” (в понедельник “МЮ” сыграет с “Челси” в четвертьфинале Кубка Англии. — Прим. “СЭ”). Но если кто-то сомневался в том, что матчи Лиги Европы отнимают много сил, то скоро он наверняка получит доказательства. Моуринью должен быть удовлетворен тем, что его игроки не получили травм на кошмарном газоне, хотя он всерьез боялся этого. Поле было самой большой головной болью для Жозе. Оно было не намного мягче бетона».

DAILY EXPRESS: «ВОЗМОЖНО, ХУДШИЙ ГАЗОН, НА КОТОРОМ ИГРАЛ «МЮ»

«Эта игра лишний раз подчеркивает, почему “Юнайтед” нужно как можно быстрее вернуться в Лигу чемпионов. Вряд ли 238 приехавших в Ростов-на-Дону болельщиков будут с теплотой вспоминать этот выезд: пронизывающий ветер, холод и, возможно, худший газон, на котором “МЮ” когда-либо играл. На фоне эпической битвы в Барселоне, которая произошла накануне, этот матч напоминал возню. Моуринью должен быть рад результативной ничьей, потому что на хорошем поле в Манчестере класс команды должен сказаться».

FourFourTweet: «Прекрасный жест от «Ростова» (болельщикам «МЮ» перед игрой раздали пледы. — Прим. «СЭ»).

Гари Невилл, экс-защитник «МЮ», телеэксперт: «Я бы выглядел здорово на этом поле. И каждый правый защитник играл бы со мной на одном уровне».

Aakash: «После игры ростовские агрономы будут сажать морковь, чтобы она взросла в следующем сезоне».

Лиэм Кэннинг, корреспондент The Telegtaph: «Для болельщиков “Арсенала”, которые сейчас посмеиваются над “Юнайтед”: “Ростов” дома победил “Баварию” 3:2. Это команда, которой вы проиграли со счетом 2:10».

TikiTakaYank: «Переход Калачева в “МЮ” подтвержден!».

Кристофер: «Взгляните на мощное имя человека, который нам забил. БУХАРОВ!».

SPORF: «Вот, кто вдохновил ростовский газон».

Джо: «Жозе ставит “МЮ” ту игру, которую нужно». О да-а-а-а…

Wicky: «Если бы поле в Ростове было человеком».

9.03.2017 21:00 Зрители 14223 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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