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10 марта 2017, 9:52 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Нобоа: «Ростов» может играть лучше, но «МЮ» — суперклуб с супертренером

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты «Ростова» могут играть лучше, но «Манчестер Юнайтед» — суперклуб с супертренером, заявил полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа.

«Ростов» в четверг дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

«Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это “Манчестер Юнайтед” — суперкоманда с супертренером. Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной», — сказал Нобоа журналистам.

9.03.2017 21:00 Зрители 14223 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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