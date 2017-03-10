«Ростов» в четверг дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

«Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это “Манчестер Юнайтед” — суперкоманда с супертренером. Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной», — сказал Нобоа журналистам.