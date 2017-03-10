Шалимов: «Краснодар» мог сохранить ничью в матче с «Сельтой»

«Мы пропустили второй гол на 89-й минуте, хотя могли доиграть эти три-четыре минуты и сохранить ничью. Но в целом, если объективно оценивать, то они, конечно, владели преимуществом в первом тайме, много атаковали, наносили много ударов. Хотя мы выстояли, что важно, поскольку в первом тайме по такой игре главным было не пропустить. Пропустили гол со стандарта, потом сами забили, и тогда игра выравнялась. В принципе, если бы мы меньше ошибались, придержали мяч….

На мой взгляд, после нашего мяча они чуть подсели. То есть мы могли завладеть инициативной, больше владеть мячом, создать моменты — и один создали. Но пропустили гол после подачи с фланга. Что делать? Может быть, по такой игре счет и закономерный. Возможно, «Сельта» больше заслужила победу. Но они играли дома. Поэтому для нас, в принципе, результат неплохой, — сказал Шалимов в эфире программы «Все на матч».

Ответный матч пройдет в Краснодаре 16 марта.