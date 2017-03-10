Шалимов: «Краснодар» мог сохранить ничью в матче с «Сельтой»
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (2:1).
«Мы пропустили второй гол на 89-й минуте, хотя могли доиграть эти
На мой взгляд, после нашего мяча они чуть подсели. То есть мы могли завладеть инициативной, больше владеть мячом, создать моменты — и один создали. Но пропустили гол после подачи с фланга. Что делать? Может быть, по такой игре счет и закономерный. Возможно, «Сельта» больше заслужила победу. Но они играли дома. Поэтому для нас, в принципе, результат неплохой, — сказал Шалимов в эфире программы «Все на матч».
Ответный матч пройдет в Краснодаре 16 марта.
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