Моуринью не выиграл. Но доволен!

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Жозе Моуринью обнимает Тимофея Калачева, а потом говорит, что доволен ничьей с «Ростовом». Произнесите это еще раз и попробуйте поверить. А ведь португалец так и сказал: «Мы уезжаем отсюда с позитивным результатом». И ветерану ростовчан по-дружески что-то объяснял на ухо. По-моему, это показатель ничуть не меньший, чем сама ничья. Которая, надо сказать, была добыта ценой больших усилий….

Рано или поздно эйфория от успехов «Ростова» должна была смениться суровой реальностью. И реальность не в том, что мы слабее или хуже, а в том, что чудеса не случаются на заказ. Не может быть всегда как в сказке, где русский Иванушка всех побеждает вопреки здравому смыслу. Опыт потерпевших однажды неудачу кем-то учитывается, новый Змей Горыныч умнее предыдущих — он предупрежден и вооружен. Поэтому давайте это рассматривать как переход на новый уровень. «Ростов» дорос до того, чтобы его перестали недооценивать.

«Ростов» теперь уважают.

Это, конечно, честь. Но вместе с ней и ответственность.

Мы не раз видели, как большие клубы, приезжая к малым, пытаются заткнуть их за пояс левой рукой. Оказавшийся в Ростове-на-Дону «Манчестер Юнайтед» даже не помышлял о таком. Ведь Жозе Моуринью — не только мастер дерзких речей. Когда нужно, великий португалец умеет проявить уважение. К «Ростову» главный тренер «МЮ» проявил его не столько на словах, сколько на деле. Все, кто вышел на поле в красных футболках, отнеслись к матчу более чем серьезно. Да и как может быть иначе с людьми, фамилии которых Ибрагимович и Погба, Блинд и Мхитарян? Сколько бы мы ни говорили о ротации, которую себе позволил Моуринью, против «Ростова» играл самый настоящий «Юнайтед».

И потому с первых же минут это был зрелый и бескомпромиссный футбол. Никто ни на кого не смотрел свысока. Соперники глядели друг на друга глаза в глаза. И рубились по-взрослому.

Достаточно сказать, что уже в начале матча вынужденно ушел с поля Гранат — повредил плечо. Через несколько минут едва не последовал за ним Кудряшов — получил по голове от Мхитаряна. Тут же в Ибрагимовича влетел Гацкан — желтая карточка. Но поморщившийся от боли Златан был к такому готов, а вместе с ним и остальные. Все понимали, что в этой встрече жалеть никого не будут.

Местами эта жесткость была даже излишней. И кажется, она даже сказывалась на качестве футбола — чего-то похожего на моменты было мало. Но игра не обеднела. Эта борьба, эти нервы были самостоятельным зрелищем. Игровые пустоты моментально заполнялись всеобщим напряжением. В таком матче на первый план выходили мелочи.

И «МЮ» в этом смысле было чуть проще — хотя бы потому, что у него более классный состав. Гол англичан — следствие индивидуального превосходства. Феллаини, выигравший борьбу у Калачева, сильнее белоруса. Подхвативший мяч Ибрагимович опередил Сесара Наваса, потому что он сильнее испанца. Ну, а Кудряшов и Терентьев не сумели закрыть Мхитаряна, потому что они оба уступают в мастерстве армянину.

Ничего обидного для «Ростова» и его футболистов в этом нет. Просто «МЮ» в одном конкретном эпизоде использовал свои сильные стороны.

Но как хорошо, что у англичан есть и слабости, а у «Ростова» — Курбан Бердыев, который в перерыве наверняка напомнил о них своим футболистам! Насколько у «дьяволов» хороша атака, настолько же небезупречна оборона.

Пас, который сделал Калачев в начале второго тайма, получился один в один как заброс Месси на Суареса днем раньше, только зазевавшиеся Смоллинг и Джоунс не стали класть руки на Бухарова, а наш нападающий, внешне неповоротливый, всех опередил, и потому не было ему нужды падать. Вместо этого он спокойно расстрелял Ромеро — 1:1!

Если бы на месте «МЮ» была другая команда из Лиги Европы, такой результат на своем поле мы сочли бы для «Ростова» не самым удачным. Правило выездного гола ведь никто не отменял.

Но дончанам противостоит «Манчестер Юнайтед» — одна из величайших команд планеты. И потому здесь обычные оценки не применимы. В один еврокубковый сезон некогда скромный провинциальный российский клуб побеждает «Аякс» и «Баварию», бьется на равных с «Атлетико» и «МЮ».

Такого не бывает, говорили мы вчера, когда «Барселона» разгромила «ПСЖ».

Такого не бывает, говорим мы сейчас, когда «Ростов» навязал бой звездам «Манчестер Юнайтед».

Но если «Барселона» — это все-таки чужой праздник, то «Ростов» — история наша. И она продолжается!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.