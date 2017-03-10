Вальбуэна обыгрывает Спаллетти, «Боруссия» устояла в Гельзенкирхене

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 финала. Первые матчи.

«СЭ» представляет обзор первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

ОБЫГРАТЬ НЕПОБЕДИМЫХ.

У «МЮ» и «Сельты» есть одна общая черта — прежде манкунианцы и галисийцы никогда не проигрывали в еврокубках российским командам. Единственным исключением стало поражение «красных дьяволов» от «Зенита» в матче за Суперкубок УЕФА. Манкунианцы снова избежали осечки в нашей стране, но «Ростову» есть чем гордиться. И речь не только о достойном результате и классном голе Бухарова после гениальной передачи Калачева. В ответном матче белоруса, а также Гацкана с выбывшим до конца сезона Гранатом будет очень не хватать, но шансы у команды донских мужиков все равно есть. «Ротор» в свое время после домашней ничьей с «МЮ» дружно хоронили, а он сыграл на «Олд Траффорд» 2:2.

Что до «Краснодара», то «быкам» в Виго также пришлось отыгрываться после просчета не сумевшего выручить команду Крицюка. Кто-то при 0:1 продолжал сетовать на отсутствие Смолова, но у российской команды есть и другой герой в лице снова продемонстрировавшего высочайшее мастерство Классон. Да и заменявший Федора на острие атаки Вандерсон постарался, став соавтором важнейшего гостевого гола. Однако этого не хватило для ничьей, и теперь команде Игоря Шалимова нужна победа над пока заколдованным для россиян соперником.

НЕУДЕРЖИМЫЙ ЛЯКАЗЕТТ.

Пара «Лион» — «Рома», наверное, украсила бы и 1/8 финала Лиги чемпионов, и матч, действительно, захватил с первых минут. Лучано Спаллетти накануне обещал уделить особое внимание французскому снайперу Ляказетту, однако в дебюте неприятности гостям принесли совсем другие игроки. Когда Вальбуэна мастерски исполнил подачу со штрафного, подрезку головой сделал Рафаэл, а завершающий удар нанес Диакаби. Отличились два игрока обороны, которая поначалу смотреась идеально, а потом дала сбой, и 20-летний Диакаби превратился в антигероя. Хотя, в случае с первым ответным голом претензии стоит предъявить и Гоналону, понадеявшегося на споткнувшегося в итоге защитника, что обернулось чистым выходом Салаха один на один. А умеющие забивать защитники есть и у «Ромы»: Фасио это наглядно продемонстрировал, воспарив над соперниками, словно исполняющий данк баскетболист.

Угодившим в нокдаун лионцам требовалась пауза, и перерыв тренерский штаб хозяев использовал идеально. Ляказетт же классными перемещениями и передачами помог выйти на ударную позицию Толиссо, который впервые в карьере забил за сезон 10 мячей. Игра с 20 суммарными попаданиями в створ смотрелась на одном дыхании, а атаки «Лиона» становились острее с каждой минутой. Алиссон спас «Рому» от гола после выстрела Ляказетта, но был не в силах предотвратить гол Фекира. Не заявленный на Лигу Европы Депай вдохновлял партнера перед 100-м матчем в составе «Лиона», и словно в воду глядел: перед своим обводящим ударом хавбек одурачил трех римских футболистов. Французы, как боксер Рокки Бальбоа, поднялись с пола и сами прижали оппонента к канатам. Проведший отличный матч Вальбуэна был вездесущ, и в компенсированное время исполнил номер, за которые его обожали в московском «Динамо». Сымитировал уход в обводку, а сам внешней стороной стопы откатил мяч под убийственный удар Ляказетта в верхний угол. Теперь «Лиону» главное через неделю не превратиться в «ПСЖ».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GOLAZO! <a href="https://twitter.com/LacazetteAlex">@LacazetteAlex</a> lashes it in! ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/8MQ78uvALI">pic.twitter.com/8MQ78uvALI</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/839958382060720129">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВРЕМЯ ЗОММЕРА.

Только в субботу менхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» в бундеслиге провели между собой сотый официальный матч, а уже четверо суток спустя команды переехали из Менхенгладбаха в Гельзенкирхен и продолжили выяснять отношения уже на континентальном уровне. И недавний поединок, в котором играющая на высочайших скоростях команда Дитера Хеккинга разрывала оборону «кобальтовых», словно продолжился. Снова Гладбаху удалась быстрая атака с ходу, снова Штиндль вспорол защитные порядки гениальным пасом, и Хофманн открыл счет свои голам за «Боруссию» первым же в матче ударом гостей.

Однако дома «Шальке» оказался не так податлив, и сам поймал соперника на контратаке, на грани фола запрессинговав в центральном круге завозившегося Раффаэла. Бразилец в принципе не блистал, в первом тайме коснувшись мяча вдвое меньше раз, чем голкипер Зоммер. Это, впрочем, свидетельствовало о нагрузке, выпавшей проведшего потрясающий матч швейцарского вратаря. Комфортный для Гладбаха счет — по большей части его заслуга, и клубный твиттер не мог это не отметить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">YANN BLOOMIN' SOMMER! ?? That's a special save to keep out Burgstaller. Hanging on a little here... (77') <a href="https://twitter.com/hashtag/fohlenelf?src=hash">#fohlenelf</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/S04BMG?src=hash">#S04BMG</a> 1-1 <a href="https://t.co/9LbsP1UTD3">pic.twitter.com/9LbsP1UTD3</a></p>— Gladbach (@borussia_en) <a href="https://twitter.com/borussia_en/status/839953786013618176">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«КОПЕНГАГЕН» ПРОПУСКАЕТ, «АЯКС» ПРОИГРЫВАЕТ.

Не проигравший до визита в Копенгаген ни одного официального матча в 2017 году «Аякс» пропустил, когда секундомер успел отсчитать всего 28 секунд. Однако амстердамцы за последние месяцы обрели такую уверенность в собственных силах, что и бровью не повели. Забрали мяч под контроль, перехватили инициативу и сравняли счет благодаря голу датского вундеркинда Дольберга, мастерски поставившего корпус защитнику и нанесшего удар с лета с линии вратарской. Вроде бы рядовое событие, да только на стадионе «Паркен» хозяева не пропускали 201 день — с 20 августа прошлого года! Можно, конечно, говорить о заметном превосходстве «Копенгагена» над соперниками по национальному чемпионату, но ведь в гости к нему приезжали и оппоненты принципиально иного уровня вроде «Лестера» и «Порту».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Stat of the day: <a href="https://twitter.com/FCKobenhavn">@FCKobenhavn</a>'s Falk scored after just 28 seconds! ???<br><br>MORE <a href="https://twitter.com/adidasfootball">@adidasfootball</a> statistics: <a href="https://t.co/WXYVWvZeLz">https://t.co/WXYVWvZeLz</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/fezXD5bzQT">pic.twitter.com/fezXD5bzQT</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/839934895522742274">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, датчан локальная неудача из колеи не выбила, и, перейдя на игру вторым номером, они использовали слабое место «Аякса». Речь об игре в воздухе, ведь большую часть голов после нового года амстердамцы пропустили после ударов головой. Именно так поразил цель легко перепрыгнувший защитника Корнелиус, и этого хватило для победы, но может оказаться недостаточно для выхода в четвертьфинал. Хотя, в Амстердаме «Аяксу» может помешать отсутствие лучшего игрока и капитана Классена, получившего лишнюю карточку за споры с арбитром после отмененного гола.

ЦИФРЫ.

3 гола забил в этом сезоне защитник «Ромы» Федерико Фасио, чаще остальных одноклубников отправляющий мяч в сетку головой.

6-й раз подряд руководимые Жозе Моуринью команды начинают двухраундовые дуэли в 1/8 финала еврокубков с ничьей, и в пяти случаях это приводило их в четвертьфинал.

6 матчей не знает побед «Шальке».

7 результативных баллов заработал в девяти матчах Лиги Европы румынский легионер «Андерлехта» Станчу (4 гола+3 передачи).

16 мячей в последних 16 матчах «Лиона» забил Александр Ляказетт.

100 матчей провел за «Шальке» нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

444 минуты не пропускал в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» — с ноябрьской игры против «Фенербахче» (1:2).

«РОСТОВ» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (Бухаров, 53 — Мхитарян, 35).

«Сельта» — «КРАСНОДАР» — 2:1 (Васс, 50. Бовю, 90 — Классон, 56).

«Шальке» — «Боруссия» М — 1:1 (Бургшталлер, 25 — Хофманн, 15).

«Лион» — «Рома» — 4:2 (Диакаби, 8. Толиссо, 47. Фекир, 74 — Салах, 20. Фасио, 33).

АПОЭЛ — «Андерлехт» — 0:1 (Станчу, 29).

«Копенгаген» — «Аякс» — 2:1 (Фальк, 1. Корнелиус, 60 — Дольберг, 32).

«Олипиакос» — «Бешикташ» — 1:1 (Камбьяссо, 36 — Абубакар, 53).

«Гент» — «Генк» — 2:5 (Калу, 27. Кулибали 61 — Малиновский, 21. Колли, 33. Саматта, 41, 72. Уронен, 45+2).