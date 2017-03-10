Тренер: «Сельта» заслужила победу над «Краснодаром» в матче Лиги Европы

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«Сельта» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На голы Даниэля Васса (50-я минута) и Клаудио Бовю (90) краснодарцы смогли ответить точным ударом Виктора Классона (56).

«Конечно, у нас было очень много шансов, особенно в первом тайме. Во второй половине не все получилось так хорошо, но мы все равно доминировали, играли с запасом. Упустили один момент — и “Краснодар” забил, но мы забили в конце и заслужили этот результат. Теперь надеемся на положительный результат на выезде», — поделился впечатлениями от игры Бериссо.

Тренер не согласился с тем, что «Краснодар» сыграл ниже своих возможностей. «Иногда очень сложно сказать, сыграла ли команда плохо, либо соперник не дал ей сыграть. Мне хочется верить, что мы не дали им сыграть — наш центр поля хорошо сдерживал атаки. Во втором матче мы будем придерживаться такого же стиля», — заявил он.

«Обеспечили хороший задел».

Специалист отметил, что команда сделала хороший задел перед ответной игрой. «Мы очень быстрая команда, поэтому после первого пропущенного гола мы продолжили игру и смогли быстро отреагировать. Для нас это важно — никогда не расслабляться, не стоять в стороне. Это хороший задел перед ответной игрой», — сказал Бериссо.

В то же время аргентинский специалист отметил, что не считает свою команду фаворитом противостояния. «Мы не чувствуем себя фаворитами. Мы терпели, хорошо контролировали мяч. О фаворитах говорить нельзя, но мы уверены в положительном итоговом результате», — заявил он.

Ответная встреча команд пройдет в Краснодаре 16 марта.