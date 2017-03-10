Данильянц: «Ростов» едет в Манчестер совершать чудо

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил результат своей команды в матче против «Ростова» как положительный, а также рассказал, что после матча помирился с Тимофеем Калачевым, с которым у него произошел конфликт.

— Как вы можете оценить исход этой встречи?

— Я оцениваю результат как положительный. Понимаю, что теперь нам нужно выиграть дома или сыграть вничью со счетом 0:0, чтобы пройти дальше.

— Что думаете по поводу ростовских фанатов?

— С момента прилета нашей команды в Россию болельщики «Ростова» вели себя очень хорошо, очень достойно.

Теперь мы обязаны хорошо принять российских игроков и фанатов.

— Как вы можете оценить шансы перед ответным матчем?

— Для «Ростова» играть на больших стадионах — не проблема. Кроме того, мы играем в понедельник против «Челси», а «Ростов» в воскресенье — против «Терека», и у нас будет меньше времени на восстановление. Однако, сегодняшний результат позволяет говорить о том, что мы одной ногой в четвертьфинале.

— По ходу матча преимущество перешло к «Ростову». «МЮ» его специально отдал?

— Такая игра «Ростова» была связана с тем, что российский клуб в этот момент проигрывал. И команда, у которой следующий матч пропустят Гацкан и Калачев, попыталась пойти ва-банк и победить. Поэтому хозяева старались максимально идти вперед и атаковать.

Для нас в данном случае ничья — позитивный результат.

— Почему вы заменили Генриха Мхитаряна?

— Пока Мхитарян не может играть 90 минут, а может играть только 60. Так было бы вне зависимости от результата.

— Что за конфликт произошел у вас с Тимофеем Калачевым? И что вы сказали ему после матча?

— После матча мы помирились друг с другом и высказали друг другу свое уважение. Он извинился передо мной, сказал «спасибо» за то, что «Ростов» сыграет на «Олд Траффорд».

Я ответил ему: «Заткнись». (смеется).

— Что для вас важнее: игры в Лиге Европы или выступление в чемпионате Англии?

— Мы стараемся и набирать очки в АПЛ, чтобы попасть в зону еврокубков, и играть на сто процентов в Лиге Европы. Победа над «Ростовом» позволит нам выйти в ¼ финала, что приблизит нас к победе в турнире и Лиге чемпионов.

Мы должны помнить о том, что «Манчестер Юнайтед» — это «Манчестер Юнайтед». Это бренд, и эта команда должна всегда показывать максимум.

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц выразил мнение, что его команда была больше готова к матчу с «Баварией», чем с «Манчестер Юнайтед». Также наставник заявил, что игра Бухарова является результатом его упорной работы.

— В сегодняшнем матче мы провели два разных тайма. В первом мы были скованны, проигрывали единоборства. Во втором сделали кое-какие поправки и раскрепостились. Мы были живее, были активнее, да и вообще выиграли со счетом 1:0.

— С кем «Ростову» было сложнее: с «МЮ» или с «Баварией»?

— Нелегко было в обоих матчах. Однако, наше состояние и готовность были лучше в матче с «Баварией».

Там мы сыграли на максимуме все 90 минут, а против «МЮ» только вторые 45.

— Как вы оцениваете физическое состояние Бухарова? Вернулся Бухаров образца «Рубина»?

— С первого дня подготовки Бухаров был настроен на хороший сезон, провел всю подготовку вместе с командой, был в прекрасной форме на протяжении всего этого периода. И то, что он показывает сейчас — результат его серьезной работы за весь период подготовки.

— Есть ли у «Ростова» основание быть недовольным результатом?

— Двоякое впечатление. С одной стороны, это «Манчестер». И ничья против него — отличный результат. А с другой, ехать в Англию с результатом 1:1 — не самый лучший расклад.

Но мы помним, что и после 0:4 бывает 6:1.

— Вам удалось неплохо сдержать Ибрагимовича. Как готовились к нему?

— Ребята просмотрели очень много игр с его участием. Да, у него многое не получалось, потому что ребята серьезно отнеслись к противорствам с ним, играли сконцентрировано с первой до последней минуты.

— Каково состояние Владимира Граната?

— Перед матчем с «Тереком» очень сложная ситуация.

У Володи перелом ключицы со смещением. В пятницу операция. Наверное, мы потеряли его до конца сезона.

Теперь у нас совсем небольшой выбор футболистов, но будем выходить из этой ситуации.

— Ситуация похожа на матч с «Андерлехтом» — надо побеждать в гостях. «Ростов» сможет удивить в Англии?

— Мы едем с надеждой совершить чудо. Сейчас для нас начинается очень непростой отрезок, нам предстоят четыре игры подряд с перелетами и разницей во времени. И каждый матч будет очень важен для нас.

— Что вы можете сказать ростовским болельщикам?

— Спасибо всем, кто в нас верил. Все наши победы зависят от поддержки болельщиков. Наши ребята сегодня чувствовали сумасшедшую поддержку от начала и до самого конца матча.

— В раздевалке «Ростова» после матча побывал губернатор и Виталий Мутко. О чем шла речь?

— Они поблагодарили ребят за то, что достойно представляют Россию в турнире. Сказали спасибо за еврокубковые очки и пожелали успеха в дальнейшем. Это все, о чем я могу сказать.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после матча заявил, что газон на стадионе «Олимп-2» был одинаковым для всех. Кроме того, футболист поблагодарил болельщиков, которые пришли его поддержать.

— Каковы ваши впечатления от матча?

— Очень приятно, что на этот матч пришло столько людей, чтобы поддержать именно меня. Думаю, у «Манчестер Юнайтед» есть все шансы пройти дальше в Лиге Европы.

— Как вы готовились к матчу с «Ростовом»? Ожидали такой игры?

— Мы знали, что «Ростов» отлично играет на своем поле, ожидали такую игру и были к ней готовы.

Хотя, подготовка была очень непростой. Мы играем в трех турнирах одновременно, и это очень тяжело. Но мы стараемся в каждом матче выкладываться максимально.

— До матча было много разговоров о состоянии газона. Как вы оцениваете поле?

— Поле было одинаковым для всех, поэтому я бы не сказал, что газон оказал влияние на качество игры.