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10 марта 2017, 1:32 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ростов» догнал «Зенит» в клубном рейтинге сезона УЕФА

«Ростов» сравнялся с «Зенитом» в клубном рейтинге сезона УЕФА.

Сине-бело-голубые уже завершили выступление в еврокубках, а ростовчане набрали одно очко в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Клубный рейтинг сезона УЕФА
1. «Реал» Мадрид — 26,2570
2. «Барселона» — 25,2570
3. «Бавария» — 24,7428
4. «Боруссия» Дортмунд — 24,7428
5. «Атлетико» — 24,2570
6. «Ювентус» — 23,3832
7. «ПСЖ» — 22,4166
8. «Севилья» — 22,2570
9. «Арсенал» Лондон — 21,5000
10. «Лестер Сити» — 20,5000
11. «Манчестер Сити» — 20,5000
12. «Байер» — 19,7428
13. «Монако» — 19,4166
14. «Наполи» — 19,3832
15. «Бенфика» — 18,6166
16. «Порту» — 18,6166
17. «Лион» — 18,4166
18. «Копенгаген» — 17,7000
19. «Шальке-04» — 16,7428
20. «Бешикташ» — 16,7400

27. «Зенит» — 13,8400
28. «Ростов» — 13,8400…
41. «Краснодар» — 9,8400…
47. ЦСКА — 8,8400…
90. «Спартак» — 2,8400.

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