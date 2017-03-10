«Ростов» догнал «Зенит» в клубном рейтинге сезона УЕФА
«Ростов» сравнялся с «Зенитом» в клубном рейтинге сезона УЕФА.
Клубный рейтинг сезона УЕФА
1. «Реал» Мадрид — 26,2570
2. «Барселона» — 25,2570
3. «Бавария» — 24,7428
4. «Боруссия» Дортмунд — 24,7428
5. «Атлетико» — 24,2570
6. «Ювентус» — 23,3832
7. «ПСЖ» — 22,4166
8. «Севилья» — 22,2570
9. «Арсенал» Лондон — 21,5000
10. «Лестер Сити» — 20,5000
11. «Манчестер Сити» — 20,5000
12. «Байер» — 19,7428
13. «Монако» — 19,4166
14. «Наполи» — 19,3832
15. «Бенфика» — 18,6166
16. «Порту» — 18,6166
17. «Лион» — 18,4166
18. «Копенгаген» — 17,7000
19. «Шальке-04» — 16,7428
20. «Бешикташ» — 16,7400
…
27. «Зенит» — 13,8400
28. «Ростов» — 13,8400…
41. «Краснодар» — 9,8400…
47. ЦСКА — 8,8400…
90. «Спартак» — 2,8400.
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