Прорвемся!
Обозреватель «Советского спорта» — о матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» — «Краснодар» (2:1).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЖИВУЩИЕ В РАЮ
Днем встретил на набережной двух директоров «Краснодара». Генерального — Владимира Хашига и коммерческого — Арама Фундукяна. Шли с официального приема пешком, компенсируя блинчики с шоколадом, сняв пиджаки. Кругом солнце, люди загорают в купальниках, а иногда и без, некоторые в океане поплескиваются. Март, известное дело.
Так вот директоры сказали, что показали принимающей стороне (включая мэра Виго, посетившего футбольный прием), ролик про свой стадион.
— Вы живете в раю, — вздохнули испанцы. И посмотрели на мэра. Тот ничего не сказал — вздохнул молча.
Да, «Балаидос» староват. Но в том есть и прелесть. Семейно все
И вот на таком стадионе «Краснодар» поджидала совершенно недружественная команда.
Надо заметить, что испанская пресса не стала слишком глубоко погружаться в дела гостей, «живущих в раю». Большинство печатных СМИ, включая Marca, люто перепутали предполагаемый состав «Краснодара», включив в него Шишкина, Измайлова, Лаборде, поменяв местами крайних защитников и так далее. Это дарило надежду, что и «Сельта» изучила наших вполглаза.
А изучать было что. «Краснодар», скамейка которого стереотипно считается если не длинной, то уж точно не куцей, предстал сильно перелицованным. И длину скамейки на деле не подтвердил.
НЕ ТАК УЖ ПЛОХО
Что ж, «Сельта» действительно взяла
В итоге случилась приватизация хозяевами игрового преимущества. Помог им и «Краснодар», как без этого. Совершенно потерялся слева Классон, справа Подберезкин. Вандерсон не получал мяча, а, получив, не знал, что с ним делать. Вовсе не ходил вперед Рамирес, крупнокалиберно отстреливаясь сзади. И в центре у Жигулева не клеилось. Часто мяч доставался испанцам уже после вратарского выноса краснодарцев. И они сразу начинали
Болезненных моментов до перерыва случилось два: Гвидетти пробил совсем рядом с левой штангой, Систо — с правой. Но общего превосходства «Сельты» и растерянности «Краснодара» это не отражало. Ничуть не семи пядей во лбу, испанцы нас душили.
И хорошо, что не задушили. Первый тайм вышел нулевым по голам, второй представлялся еще более сложным, а вышло
«Краснодару» словно полегчало на поле. Хотя он и пропустил. Но то было не игровое, во всяком случае, не командное. Датчанин Васс пробил со штрафного, Гвидетти заскакал перед Крицюком половцем, и вратарь не дотянулся до тонко пущенного в самый угол мяча.
Другое дело, что наши осознали диспозицию. Диктовать они «Сельте» вряд ли
Плюс кратковременно проснулся Классон. Швед забил потрясающий мяч, за счет техники обыграв в штрафной двоих и пробив Альваресу между ног. Да потом еще умненько подыграл
Тут, по идее, и должна была «Сельта» впасть в агрессию. Только не выходило у испанцев ничего. Футбол шел куда более ровный, чем в до перерыва, моментов хозяева почти не создавали.
Вплоть до 90-й минуты.
Снова ничего особенного: подача на ближнюю, упущенный Гранквистом Бовю, удар головой. Ничего в дуэли не прояснивший, но давший понять: результат для нас нормальный, шансы прорваться хорошие.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter