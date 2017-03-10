«Сельта» на последних минутах вырвала победу у «Краснодара»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» на стадионе «Балаидос» в Виго завершился со счетом 2: 1 в пользу хозяев. Ответный матч состоится через неделю.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 9.03.2017, 23:05 2:1 Сельта Краснодар

У «Краснодара» в матче не смогли принять участие три игрока основного состава. Лучший бомбардир команды Федор Смолов получил травму в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) и в Испанию не приехал. Также из-за перебора желтых карточек на поле не смогли выйти Шарль Каборе и Виталий Калешин.

Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе хозяев. До перерыва «Сельта» нанесла по воротам соперника 10 ударов (4 из них — в створ). Краснодарцы в первом тайме по воротам не были. В составе испанского клуба возможности отличиться не использовали Яго Аспас, Йон Гвидетти и Пионе Систо.

Хозяева вышли вперед в начале второго тайма. Датский полузащитник «Сельты» Даниэль Васс пробил со штрафного с 35 метров. Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк ошибся с выбором позиции и пропустил летевший в его угол мяч рикошетом от штанги.

Через шесть минут гости сравняли счет. Вандерсон отбросил мяч на Виктора Классона, шведский новичок «Краснодара» обыграл двух защитников, ворвался в штрафную и внешней стороной стопы отправил мяч между ног голкипера «Сельты» Серхио Альвареса.

Испанский клуб забил победный гол на 90-й мируте. Вышедший на замену французский нападающий Клаудио Бовю головой замкнул прострел капитана «Сельты» Уго Майо.

В конце февраля «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1) и также впервые в истории вышел в 1/8 финала турнира. В первой встрече команда Игоря Шалимова победила дома со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне «Краснодар» занял второе место в группе I Лиги Европы. «Шальке» с 15 очками вышел в плей-офф с первого места. «Краснодар» и «Зальцбург» набрали по семь баллов, но за счет преимущества по личным встречам (1:0, 1:1) путевку в плей-офф получил российский клуб.