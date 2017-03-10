«Лион» одержал волевую победу над «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Французский «Лион» на своем поле обыграл итальянскую «Рому» со счетом 4:2 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
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В составе хозяев мячи забили Муктар Дьякаби (8-я минута), Корентин Толиссо (47), Набиль Фекир (74) и Александр Ляказетт (90). У гостей отличились Мохамед Салах (20) и Федерико Фасио (33).
Ответная встреча пройдет 16 марта в Риме.
Результаты других первых матчей стадии 1/8 финала:
АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия) — 0:1;.
«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:1;.
«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия) — 2:5;.
«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция) — 1:1;.
«Шальке» (Германия) — «Боруссия» Мюнхенгладбах (Германия) — 1:1.
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