Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29025662/
10 марта 2017, 1:16 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Лион» одержал волевую победу над «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Французский «Лион» на своем поле обыграл итальянскую «Рому» со счетом 4:2 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Французский клуб победил на своем поле со счетом 4:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев мячи забили Муктар Дьякаби (8-я минута), Корентин Толиссо (47), Набиль Фекир (74) и Александр Ляказетт (90). У гостей отличились Мохамед Салах (20) и Федерико Фасио (33).

Ответная встреча пройдет 16 марта в Риме.

Результаты других первых матчей стадии 1/8 финала:

АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия) — 0:1;.

«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:1;.

«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия) — 2:5;.

«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция) — 1:1;.

«Шальке» (Германия) — «Боруссия» Мюнхенгладбах (Германия) — 1:1.

Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
9 марта

Мутко: "Ростов" имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

Танцы с дельфинами: как Россия встретила 100 дней до старта Кубка конфедераций

БК ЦСКА победил "Галатасарай" и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги