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10 марта 2017, 1:12 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Краснодар» проиграл «Сельте» в Испании

«Краснодар» уступил «Сельте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Виго.

Краснодар уступил <span class=error>Сельте</span> в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в <span class=error>Виго</span>. Увеличить
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Сначала во втором тайме на точный удар Даниэля Васса со штрафного «быки» ответили голом Виктора Классона. Победу хозяевам на 90-й минуте встречи принес вышедший на замену форвард Клаудио Бовю.

Отметим, что впервые в стартовом составе «Краснодара» вышел 21-летний Илья Жигулев — первый воспитанник клубной академии, с которым был подписан профессиональный контракт. Кроме того, на замену у гостей вышел Павел Мамаев, который не играл с октября прошлого года.

Ответная игра пройдет в России 16 марта.

Лига Европы.

1/8 финала.

Первый матч.

«Сельта» (Испания) — «КРАСНОДАР» (Россия) — 2:1 (0:0).

Голы: Васс, 50 (1:0). Классон, 56 (1:1). Бовю, 90 (2:1).

«Сельта»: Серхио Альварес, Мальо, Фонтас, Кабраль, Хонни, Радоя, Диас, Васс (Хосабед Санчес, 70), Аспас, Гвидетти (Бовю, 78), Систо.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Налду, Гранквист, Рамирес, Подберезкин (Мамаев, 75), Газинский, Перейра, Жигулев (Торбинский, 83), Классон, Вандерсон (Лаборде, 78).

Предупреждение: Классон, 24.

Судьи: ТОМСОН, Даллас, Клэнси, Макгичи, Малванни (все Шотландия).

9 марта. Виго. Стадион «Балаидос».

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