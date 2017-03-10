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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29025652/
10 марта 2017, 1:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, ещё немного оторвавшись от Португалии.

По итогам прошедшей <span class=error>еврокубковой</span> недели Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов <span class=error>УЕФА</span> ещё немного оторвавшись от Португалии. Увеличить
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Результаты российских клубов: «Сельта» — «Краснодар» — 2:1, «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. В сумме это принесло России 0,2 балла.

Из португальских клубов выступала только «Бенфика», которая проиграла дортмундской «Боруссии» со счётом 0:4. Португалия не заработала ни одного балла, и теперь от этой страны в Европе выступает только «Порту».

Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии — 49,332. Если Россия сохранит шестое место по итогам текущего сезона, то получит право заявить три команды на Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.
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