Иван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудо
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
— Провели два разных тайма. В первом нам многое не удалось. Были скованные и далеко от соперника. Не хватало агрессии. Потом раскрепостились, сделали поправки. Во втором тайме можно было узнать привычный «Ростов». Удалось забить гол и сыграть 1:1.
— Какой матч был сложнее: с «Баварией» или с «МЮ»?
— Нелегко было и там, и там. Просто готовность играть и сражаться была с «Баварией» все 90 минут, а сегодня в первом тайме мы не проявили в полной мере свои качества. Будем разбираться.
— Бухаров находится в хорошей форме.
— Он провел хорошую подготовку зимой. Кропотливо работал на сборах и здорово вошел в сезон. Саша серьезно относится к своей работе.
— Вы
— С одной стороны, можно считать результат хорошим,
— Что с Гранатом, который был заменен в первом тайме?
— У него перелом ключицы со смещением. Его ждет операция в понедельник. Есть ощущение, что мы потеряли его до конца сезона. Что делать? Обсудим с тренерским штабом и примем решение, как будем его заменять.
— Как вам удалось сдержать Ибрагимовича?
— Ребята просмотрели много игр, знали его сильные стороны. У него действительно многое не получилось сегодня. Просили сегодня защитников быть сконцентрированными.
— Надеетесь на успех в Англии?
— Мы едем с надеждой совершить чудо, которого уже было немало. У нас непростой отрезок сезона, плотный календарь, перелеты. Но мы будем отмобилизованными и будем играть с полной отдачей сил.
— Что скажете о болельщиках? Сегодня собрался полный стадион.
— Мы очень благодарны им. Многое из того, что нам удалось совершить в этом сезоне, зависело от поддержки. Мы чувствовали их дыхание сегодня. Большое им спасибо!
— После матча в раздевалку «Ростова» зашли Виталий Мутко и Василий Голубев. Что они сказали?
— Они поблагодарили ребят за хорошую игру и за то, что достойно представляют Россию в евротурнире. Кроме того, они пожелали успеха в дальнейшем.
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