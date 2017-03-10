Жозе Моуринью: Рад, что Калачев не сыграет в Манчестере

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— Мы уезжаем отсюда с позитивным результатом, — сказал португалец. — Знали, что будет трудный матч. Теперь нас устроит победа или нулевая ничья, но исход поединка открыт. В целом — позитивный результат.

— Что скажете о ростовских болельщиках?

— Все было отлично, к нам очень хорошо относились с момента прилета. Конечно, зрители поддерживали не нас, но это и должно быть так. Все было прекрасно в части отношения фанатов, и на поле тоже. Игроки боролись за каждый мяч, но с уважением друг к другу. Ждем ростовских фанатов на «Олд Траффорд», они могут рассчитывать на отличный прием.

— Гол на выезде дает вам перевес?

— Конечно, 1:1 лучше чем 0:0, но исход поединка не решен. «Ростов» имеет опыт больших матчей, им не проблема сыграть на «Траффорд». И они играют в воскресенье против «Терека», а мы в понедельник против «Челси». У них будет немного больше отдыха. Но нам остался шаг до четвертьфинала, и это нас мотивирует.

— Почему «Манчестер» проигрывал многие эпизоды во втором тайме?

— Потому что «Ростов» проигрывал, и как любая проигрывающая команда, тем более дома, они старались изменить результат. Возможно, будь это круговой турнир, «Ростов» и был бы доволен очком, но это игры на выбывание, и соперник старался добиться максимума. Тем более ростовчане знали, что Гацкан и Калачев не сыграют в ответной игре, может быть, поэтому они пытались добиться победы сегодня. И наоборот, мы знали, что ничья приблизит нас к проходу, и потому мы не форсировали игру сегодня.

— Как вам игра Мхитаряна и почему он был заменен?

— Он пока не может играть 90 минут. Он все равно бы сыграл 60, независимо от результата. Сейчас Мхитарян не в лучших кондициях, но старался вместе со Златаном нагнетать и создавать моменты. Генрих отлично справился со своей работой, и что еще важно — закончил матч без травмы.

— Что за конфликт у вас был с Калачевым и что вы сказали друг другу после матча?

— Важно то, что мы поговорили после матча. Мы уважаем друг друга, и сказали приятные вещи друг другу. Он извинился, а я сказал ему, что очень рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». А во время игры это было просто «заткнись».

— Насколько важно для вас держать открытой дверь в Лигу чемпионов через Лигу Европы?

— Мы хотим держать обе двери открытыми. Если мы пройдем этот раунд, то тогда нам надо будет стараться всеми силами завоевать трофей. У нас уже есть трофей в этом сезоне, и еще три турнира — в том числе будем стараться попасть в четверку в чемпионате. «Манчестер» слишком великий клуб, мы играем на максимальный результат во всех турнирах. Конечно, из-за игры в понедельник с «Челси» нам придется делать ротацию, но мы не можем проиграть в Лондоне.