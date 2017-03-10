Мутко посетил раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матча с «Ростовом»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили раздевалку английского клуба «Манчестер Юнайтед» после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», передает корреспондент ТАСС с места событий.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая игра 1/8 финала состоялась в четверг в
Мутко и Голубев после матча сначала посетили раздевалку «Ростова», где поговорили с игроками. Затем они направились в раздевалку «Манчестер Юнайтед», где пробыли около трех минут, немного пообщавшись с командой.
Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter