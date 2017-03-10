Мутко посетил раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матча с «Ростовом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая игра 1/8 финала состоялась в четверг в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась вничью 1:1.

Мутко и Голубев после матча сначала посетили раздевалку «Ростова», где поговорили с игроками. Затем они направились в раздевалку «Манчестер Юнайтед», где пробыли около трех минут, немного пообщавшись с командой.

Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».