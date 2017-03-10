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10 марта 2017, 0:31 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Мутко посетил раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матча с «Ростовом»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили раздевалку английского клуба «Манчестер Юнайтед» после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», передает корреспондент ТАСС с места событий.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ Виталий Мутко и губернатор Ростовской области Василий Голубев после матча Лиги Европы также пообщались с российской командой в раздевалке. Увеличить
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Первая игра 1/8 финала состоялась в четверг в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась вничью 1:1.

Мутко и Голубев после матча сначала посетили раздевалку «Ростова», где поговорили с игроками. Затем они направились в раздевалку «Манчестер Юнайтед», где пробыли около трех минут, немного пообщавшись с командой.

Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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