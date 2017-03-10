Мхитарян признан лучшим игроком матча «Ростов» — МЮ
УЕФА признал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1), сообщает
пресс-служба организации.
Армянский футболист стал автором единственного гола в составе своей команды, отличившись при счёте 0:0 на 35-й минуте после паса Златана Ибрагимовича.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.
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