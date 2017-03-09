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9 марта 2017, 23:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Поле стадиона «Ростова» напомнило Моуринью детство и вторую португальскую лигу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился впечатлениями от гостевой ничьей с Ростовом (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Увеличить
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«Состояние поля? Вспомнил о матчах второй португальской лиги, когда был ребёнком», — сказал Моуринью после матча в интервью британским СМИ.

«Исходя из условий, мы провели очень хороший матч. Было невозможно сыграть лучше, действовать комбинационно. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счёте в ответной встрече благодаря голу на чужом поле. Травм сегодня никто не получил», — цитирует специалиста BBC Sport.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.

9.03.2017 21:00 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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