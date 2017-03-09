Поле стадиона «Ростова» напомнило Моуринью детство и вторую португальскую лигу
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
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«Состояние поля? Вспомнил о матчах второй португальской лиги, когда был ребёнком», — сказал Моуринью после матча в интервью британским СМИ.
«Исходя из условий, мы провели очень хороший матч. Было невозможно сыграть лучше, действовать комбинационно. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счёте в ответной встрече благодаря голу на чужом поле. Травм сегодня никто не получил», — цитирует специалиста BBC Sport.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.
|9.03.2017 21:00
|плей-офф: 1/8 финала
|Олимп-2
|Ростов
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|Боковой судья
|Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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