Поле стадиона «Ростова» напомнило Моуринью детство и вторую португальскую лигу

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«Состояние поля? Вспомнил о матчах второй португальской лиги, когда был ребёнком», — сказал Моуринью после матча в интервью британским СМИ.



«Исходя из условий, мы провели очень хороший матч. Было невозможно сыграть лучше, действовать комбинационно. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счёте в ответной встрече благодаря голу на чужом поле. Травм сегодня никто не получил», — цитирует специалиста BBC Sport.



Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.